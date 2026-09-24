La seconda Guerra Fredda va a cena alla Casa Bianca

Donald Trump ha voluto accogliere Xi Jinping di persona sulla pista della base aerea di Andrews, dove un presidente americano non andava incontro a un ospite dal 1962, quando John Kennedy vi aspettò il primo ministro britannico Harold Macmillan. A maggio, a Pechino, Xi aveva lasciato che Trump scendesse dall’aereo senza dargli il braccio. Oggi alla Casa Bianca il presidente cinese avrà le salve di cannone e la cena di Stato, onori e scenografia pretese dalla sua diplomazia per allietare i dossier sul tavolo: Taiwan, la guerra con l’Iran e gli americani detenuti in Cina, ma soprattutto dazi, intelligenza artificiale e nucleare. Quattro mesi fa, nella Grande Sala del Popolo, Xi aveva invitato Trump a non cadere nella “trappola di Tucidide”, espressione con cui Graham Allison, politologo di Harvard, ha trasformato in legge il giudizio dello storico ateniese sulla guerra del Peloponneso, che Sparta combatté perché temeva l’ascesa di Atene. Allison ha contato sedici casi negli ultimi cinque secoli in cui una potenza emergente ha sfidato quella dominante: dodici sono finiti in guerra. Per evitarla, sostiene il politologo, deve cambiare soprattutto chi comanda. Citata da Xi, la teoria assegna all’America il dovere di fare spazio e, se non lo farà, la colpa dello scontro.

“LA PROVINCIA RIBELLE”

Nello stesso incontro Xi avvertì che Taiwan, se gestita male, porterebbe a «scontri e persino conflitti». Trump, che a dicembre aveva approvato la più grande vendita di armi mai destinata all’isola, ne tiene ferma un’altra da 14 miliardi di dollari e dopo il vertice la definì una «carta negoziale». Il presidente americano vuole soprattutto che Xi prema sull’Iran, di cui la Cina è il primo compratore di petrolio. Wu Xinbo, consulente del ministero degli Esteri cinese, ha spiegato la regola dello scambio: Pechino verrà incontro alle richieste americane se Washington terrà conto delle preoccupazioni cinesi sulla “provincia ribelle”. Lo scambio comincia dal commercio. La tregua sui dazi concordata un anno fa a Busan, in Corea del Sud, scade il 10 novembre e i negoziatori di Trump offrono una proroga fra tre e sei mesi. Jamieson Greer, il rappresentante americano per il Commercio, ha promesso annunci sull’agricoltura, e gli agricoltori votano il 3 novembre alle elezioni di metà mandato. L’accordo di Busan è figlio dell’aprile del 2025, quando Trump portò i dazi sulle merci cinesi al 145%, Pechino rispose rallentando l’esportazione di terre rare (i metalli di magneti e missili), e la Casa Bianca decise di congelare i nuovi divieti sulla vendita di chip alla Cina. Anche Xi, però, ha bisogno di vendere. Secondo il South China Morning Post, nella sua delegazione viaggiano i capi del colosso delle batterie Catl e di Byd. In patria la produzione industriale cinese cresce del 5,2% e le vendite al dettaglio dello 0,4%, e ciò che i cinesi non comprano deve trovare clienti all’estero (guardare a Bruxelles per imparare come non gestire il surplus cinese).