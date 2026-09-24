"Mia mamma graffiata da un cagnolino, pochi mesi dopo è morta", la tragica storia di Yvonne Ford

Yvonne e il marito Ron si stavano godendo il sole sui lettini in spiaggia quando un cucciolo randagio si è avvicinato. Erano rilassati in spiaggia sui lettini. Mamma aveva appoggiato le gambe sulla sabbia e deve aver spaventato il cucciolo, racconta Robyn. Il cucciolo le ha graffiato la gamba , lasciando un segno piccolissimo". La ferita era così superficiale che la donna l'ha semplicemente pulita con una salvietta e ha continuato a godersi la vacanza, senza pensarci più.

È Robyn Thomson a raccontare la storia drammatica che ha colpito la sua famiglia e, in particolare, la madre Yvonne Ford . La donna è morta l'11 giugno scorso, a 59 anni, dopo che, durante una vacanza in Marocco con il marito, un cucciolo di cane ha graffiato la sua gamba esponendola alla rabbia .

"Nessuno di noi immaginava che un graffio così piccolo potesse esporre qualcuno alla rabbia", dice Robyn. "Quel piccolissimo graffio ha cambiato per sempre le nostre vite". Tornata in Inghilterra, Yvonne aveva scartato l'idea di farsi controllare il graffio proprio perché sembrava irrilevante, ma anche perché appariva in ottima salute. È solo all'inizio di giugno, e cioè 4 mesi dopo la vacanza, che la donna ha iniziato a soffrire di forti attacchi di mal di testa e, in pochi giorni, la sue condizioni di salute sono gravemente peggiorate.

Yvonne è stata ricoverata al Barnsley Hospital. Lì il quadro si è ulteriormente aggravato e la donna ha perso la capacità di camminare e parlare. "È stata la cosa più devastante che abbiamo mai vissuto", racconta Robyn. "La malattia si è diffusa nel suo corpo a una velocità impressionante, una volta comparsi i sintomi. È iniziato tutto con un mal di testa".