Flydubai, chi è davvero il copilota attentatore

In un'intervista a Fox News, il Primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato di non conoscere "il passato esatto" del copilota della Flydubai che ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo, "ma è ovvio che odiava gli israeliani". Un collega del copilota, che è originario dell'Oman, ha definito l'attentatore "un estremista religioso". "Si tratta di fanatismo e odio di un livello incalcolabile", ha detto Netanyahu, che alla domanda se vi siano al momento indicazioni di un coinvolgimento iraniano nell'attacco ha risposto: "E' troppo presto per dirlo".

Volo Dubai-Tel Aviv, la foto di un passeggero con la maglietta insanguinata: avrebbe evitato lo schianto Spunta una prima immagine del volo FlyDubai FZ1073 diretto da Dubai a Tel Aviv. Un'immagine che potrebbe fare c...

"Il pilota responsabile dell'attacco è ora sotto inchiesta in Arabia Saudita. Credo che verrà estradato negli Emirati Arabi Uniti, da dove proviene, o almeno da dove è partito", ha dichiarato ancora Netanyahu. "Seguiremo da vicino le indagini e, se possibile, vi parteciperemo".

Volo Dubai-Tel Aviv, "voleva un altro 11 settembre": gli 80 minuti di sangue e il terribile sospetto Ottanta minuti di puro terrore sul volo Flydubai FZ1073 per Tel Aviv, dove - stando a quanto riferito dalla compagn...

Netanyahu, dopo la tragedia sfiorata a bordo del volo FZ1073, partito da Dubai, diretto a Tel Aviv e atterrato dopo un sos a Tabuk, in Arabia ("Volevano un nuovo 11 settembre", ha spiegato il leader israeliano), ha parlato al telefono con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il capo della Casa Bianca ha aggiunto: "Sembra che il copilota fosse forse un terrorista o un pazzo e abbia accoltellato il pilota".

Aereo Flydubai, "chi c'era davvero a bordo": tam tam impazzito L'aereo Flydubai con i 174 passeggeri, tra cui 27 bambini, decollati da Dubai e dirottati questa mattina in Arabia S...