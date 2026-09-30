Volo Dubai-Tel Aviv, la foto di un passeggero con la maglietta insanguinata: avrebbe evitato lo schianto

Si è poi scoperto, come ha spiegato la stessa compagnia aerea, che non si trattava di problema tecnico bensì di una colluttazione tra i piloti in cabina di pilotaggio durante il volo, fino a quando uno dei due ha perso coscienza. I media israeliani sostengono che uno di loro avrebbe tentato di far schiantare l'aereo.

L'immagine diffusa da alcune tv israeliane mostra un passeggero con la maglietta insanguinata. Si ipotizza che l'uomo, con l'aiuto di altre persone, sia intervenuto per separare il pilota e il copilota. Dai racconti raccolti dal canale israeliano Channel 12, sembra che il copilota abbia accoltellato più volte il comandante con il coltellino. L'uomo sarebbe stato fermato dai membri dell'equipaggio e da alcuni passeggeri che avrebbero forzato la porta della cabina e successivamente lo avrebbero immobilizzato.

"Solo i passeggeri israeliani sono intervenuti. Ci sono persone con le magliette completamente ricoperte di sangue", racconta un uomo. "È stato molto angosciante. Abbiamo capito che il pilota era stato accoltellato e l'aereo ha iniziato a precipitare. L'aereo ha cominciato a muoversi da una parte all'altra", dice una donna. "Abbiamo capito che i piloti avevano perso il controllo perché uno di loro era stato accoltellato. L'aereo è sceso rapidamente ed è stato davvero spaventoso", ha aggiunto. "Ci sono stati anche momenti in cui abbiamo pensato che non ce l'avremmo fatta a uscirne vivi".