Volo Dubai-Tel Aviv, "voleva un altro 11 settembre": gli 80 minuti di sangue e il terribile sospetto

Ottanta minuti di puro terrore sul volo Flydubai FZ1073 per Tel Aviv, dove - stando a quanto riferito dalla compagnia aerea - "i piloti hanno avuto una colluttazione in cabina di pilotaggio durante il volo, fino a quando uno di loro ha perso conoscenza. Non si è trattato di un incidente di sicurezza". Secondo le indiscrezioni pubblicate dai media israeliani, uno dei piloti, omanita, avrebbe cercato di accoltellare il comandante, un emiratino, e con il coinvolgimento di alcuni passeggeri sarebbe stato evitato il peggio. Una passeggera del volo ha raccontato all'emittente Channel 12 che suo marito ha contribuito a "neutralizzare il terrorista" a bordo. La donna, Meital, ha riferito che un membro dell'equipaggio presente nella cabina di pilotaggio "ha tentato di far precipitare l'aereo" ed è stato bloccato dai passeggeri. "Qualcuno ha gridato 'accoltellamento'; mio marito ha capito subito cosa stesse accadendo, è corso verso la parte anteriore dell'aereo e, insieme ad altri israeliani, ha neutralizzato il terrorista", ha raccontato.