Volo Dubai-Tel Aviv, "voleva un altro 11 settembre": gli 80 minuti di sangue e il terribile sospetto

Ottanta minuti di puro terrore sul volo Flydubai FZ1073 per Tel Aviv, dove - stando a quanto riferito dalla compagnia aerea - "i piloti hanno avuto una colluttazione in cabina di pilotaggio durante il volo, fino a quando uno di loro ha perso conoscenza. Non si è trattato di un incidente di sicurezza". Secondo le indiscrezioni pubblicate dai media israeliani, uno dei piloti, omanita, avrebbe cercato di accoltellare il comandante, un emiratino, e con il coinvolgimento di alcuni passeggeri sarebbe stato evitato il peggio. Una passeggera del volo ha raccontato all'emittente Channel 12 che suo marito ha contribuito a "neutralizzare il terrorista" a bordo. La donna, Meital, ha riferito che un membro dell'equipaggio presente nella cabina di pilotaggio "ha tentato di far precipitare l'aereo" ed è stato bloccato dai passeggeri. "Qualcuno ha gridato 'accoltellamento'; mio marito ha capito subito cosa stesse accadendo, è corso verso la parte anteriore dell'aereo e, insieme ad altri israeliani, ha neutralizzato il terrorista", ha raccontato.
Volo Dubai-Tel Aviv, la foto di un passeggero con la maglietta insanguinata: avrebbe evitato lo schiantoSpunta una prima immagine del volo FlyDubai FZ1073 diretto da Dubai a Tel Aviv. Un'immagine che potrebbe fare c...
Il tutto ha inizio alle 8.21 quando il Boeing 737 Max 8 sta volando verso ovest nello spazio aereo dell’Arabia Saudita. Il piano di volo prevede l’arrivo al Ben Gurion di Tel Aviv alle 9.10. È quasi arrivato al confine con la Giordania. In quest’esatto momento, però, comincia una discesa improvvisa, seguita da una breve risalita e da una nuova perdita di quota. Nello stesso breve arco di tempo, la velocità passa da 411 a quasi 600 nodi. A bordo i passeggeri gridano di paura.
Volo Dubai-Tel Aviv dirottato, i passeggeri: "Il pilota voleva schiantarsi, coltellate in cabina"Nessun tentativo di dirottamento, ma una violenta lite tra i piloti ha fatto scattare l’allarme a bordo di un volo...
Alle 8.28, secondo i dati di Flight Radar, il transponder trasmette un codice 7700, il segnale che indica un’emergenza generale. Sette minuti dopo, alle 8.35, nei sistemi di terra compare un nuovo codice, il 7500, segnale internazionale utilizzato per "interferenza illecita a bordo". In Israele scatta l’allarme, l’aeronautica militare fa decollare i caccia, temendo il dirottamento. L’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu segue in diretta l’emergenza.
Le autorità stanno valutando se dietro il presunto tentativo possa esserci stato un gesto suicida o un movente terroristico. Un funzionario israeliano ha dichiarato che, se i piloti che hanno reso possibile l’atterraggio in sicurezza del volo non fossero stati a bordo, "l'incidente avrebbe potuto sfociare in un attentato simile a quello dell'11 settembre del 2001". Si tratta, al momento, di ipotesi investigative e non di conclusioni definitive ma la pista dell’attentato terroristico è quella che si sta facendo sempre più strada tra i vertici di Idf.