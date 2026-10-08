Anne Carson vince il Nobel per la letteratura. L'accademia: "È in Islanda ad ascoltare il vento"

Poetessa, saggista, traduttrice e studiosa delle letterature classiche, la scrittrice canadese Anne Carson, 76 anni, è la vincitrice del Premio Nobel per la Letteratura 2026, diciannovesima donna ad ottenere il prestigioso alloro da quando viene assegnato dal 1901. L'Accademia reale svedese le ha assegnato il riconoscimento "per la sua opera audace e originale che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha creato nuove forme per la letteratura contemporanea".

Nata a Toronto il 21 giugno 1950, Carson è cresciuta in diverse piccole città del Canada, seguendo gli spostamenti della famiglia legati al lavoro del padre, un banchiere. La sua vocazione per il mondo classico nasce al liceo, grazie a un insegnante di latino che la introduce alla lingua e alla cultura dell'antica Grecia, arrivando a impartirle lezioni private. Iscritta al St. Michael's College dell'Università di Toronto, Carson interrompe due volte gli studi, insofferente agli obblighi del curriculum universitario. Dopo una parentesi nel mondo delle arti grafiche, torna all'università e consegue la laurea nel 1974, il master nel 1975 e il dottorato nel 1981. Completa la propria formazione studiando metrica e filologia greca anche all'Università di St Andrews. Dal 1979 insegna lettere classiche, letterature comparate e scrittura creativa in diverse università del Canada e degli Stati Uniti, tra cui McGill, l'Università del Michigan, New York University e Princeton.