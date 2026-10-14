Libero logo
Abbonamento Digitale

Giorgia Meloni, la Bild la esalta: "L'esatto contrario rispetto alla Germania"

di
Libero logo
mercoledì 14 ottobre 2026
Giorgia Meloni, la Bild la esalta: "L'esatto contrario rispetto alla Germania"

2' di lettura

"Le risposte della premier italiana Giorgia Meloni alla crisi sono l'esatto contrario della politica energetica tedesca: da un lato punta su un ritorno al nucleare, dall'altro sulla valorizzazione dei propri giacimenti di petrolio e gas. Il piano sul nucleare ha la priorità: già tra dieci anni l'energia nucleare dovrebbe tornare" ad alimentare le prese elettriche. A scriverne è oggi la Bild in un articolo - "Meloni punta sul ritorno al nucleare" che vuole sottolineare le differenze con Berlino. " Il governo italiano procede in modo completamente diverso dalla coalizione nero-rossa", si legge nel sottotitolo. La premier italiana Giorgia Meloni lancia l'allarme energia alla vigilia del vertice Ue di giovedì a Bruxelles, scrive Bild. Dopo il disastro di Chernobyl, il Paese aveva abbandonato l'energia nucleare, ma ora ripone grandi speranze in un suo ritorno. La necessaria modifica legislativa ha ottenuto il via libera del Senato a settembre, continua il tabloid, che parla di "doppia strategia che punta sull'energia nucleare".

L'Italia non è sola in questa strategia, afferma ancora: tra gli altri, Francia, Polonia e Repubblica Ceca pianificano la costruzione di nuove centrali nucleari per rendersi più indipendenti dalle fonti fossili. "A Bruxelles si guarda con perplessità alla precipitosa uscita della Germania dal nucleare", osserva il giornale tedesco.  "La seconda priorità della Meloni: lo sfruttamento dei propri giacimenti di petrolio e gas", scrive ancora Bild, che ricorda poi che in Germania, "la ministra dell'Economia Katherina Reiche stia valutando lo sfruttamento di grandi giacimenti, ad esempio in Bassa Sassonia, al confine con il NordReno Westfalia. Tuttavia, il cosiddetto 'fracking' comporta rischi ambientali. E finora solo la Fdp (il partito liberale) si è espressa a favore dello sfruttamento sistematico dei giacimenti nazionali", aggiunge, con riferimento alla tecnica di fratturazione idraulica per l'estrazione di gas e petrolio.

Sondaggio Noto, Meloni vola e il Pd sprofonda: battuta d'arresto per Vannacci

Se Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni continua a crescere, il Pd di Elly Schlein, prima forza di opposizione, conti...

Giorgia Meloni è sottoposta a una forte pressione, si legge ancora su Bild. "I prezzi dell'elettricità in Italia sono tra i più alti d'Europa, anche perché gran parte dell'energia elettrica viene prodotta a partire dal gas. In questo modo si ritorce contro il governo l'avversione alle energie rinnovabili - mutuata da Trump - nonostante l'Italia, come quasi nessun altro Paese, sarebbe adatta all'energia solare ed eolica. Ad ogni modo, sembra che Meloni stia ora cambiando rotta: infatti, ha annunciato con soddisfazione agli imprenditori milanesi che la produzione da fonti eoliche e solari è aumentata di 'quasi il 40 per cento'". 

Meloni parla al Senato: "Non rimpiango carri armati". E in Aula le opposizioni incappano in una figuraccia

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata in Senato per rendere comunicazioni in vista del prossimo C...
tag
giorgia meloni
energia nucleare
germania
bild

La premier Giorgia Meloni smaschera il M5s: "Da voi solo improperi, insulti, tentativi di ridicolizzare"

Botta e risposta in Aula Mario Monti elogia Meloni: "L'ho appezzato". E lei: "Io non ho conti da saldare"

In Senato La frase di Meloni che fa scattare la standing ovation in Aula: "Non rimpiango..."

ti potrebbero interessare

La Spagna si arma più dell'Italia

La Spagna si arma più dell'Italia

Daniele Dell'Orco
Pedro Sánchez risponde a Luciana Littizzetto: "Grazie ma..."

Pedro Sánchez risponde a Luciana Littizzetto: "Grazie ma..."

La guerra del frigo

La guerra del frigo

Lucia Esposito
Guatemala, 15enne si sveglia nella bara durante il suo funerale: immagini forti

Guatemala, 15enne si sveglia nella bara durante il suo funerale: immagini forti