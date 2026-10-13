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Sondaggio Noto, Meloni vola e il Pd sprofonda: battuta d'arresto per Vannacci

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martedì 13 ottobre 2026
Sondaggio Noto, Meloni vola e il Pd sprofonda: battuta d'arresto per Vannacci

1' di lettura

Se Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni continua a crescere, il Pd di Elly Schlein, prima forza di opposizione, continua a sprofondare. Questo il quadro che restituisce l'ultimo sondaggio condotto da Noto per Porta a Porta, la trasmissione di Bruno Vespa su Rai 1. Scendendo nel dettaglio, FdI sale dello 0,3 e si porta al 28%, mentre i dem perdono mezzo punto percentuale e calano così al 19.5, sotto la soglia del 20%. Stabile il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che si attesta al 12,5%.

A seguire ecco Forza Italia di Antonio Tajani al 6,9% (-0,1); e Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che subisce una piccola battuta d'arresto con un calo dello 0,3 portandosi al 6,7%. Subito dopo ci sono Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni che guadagna mezzo punto percentuale salendo al 6,5%; la Lega di Matteo Salvini stabile al 6%; Azione-Libdemocrat-Spazio Pubblico al 4% (-0,5); Italia Viva e +Europa al 2,5% (-0,4); Progetto Civico + PSI all'1,5% (+0,2); Noi Moderati all'1,4% (-0,1); Sud chiama Nord+Civici all'1,1%; Lista Uno+Uno Ruffini allo 0,3%.

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Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra sarebbe davanti al Campo Largo di 0,6 punti. In particolare, la coalizione guidata da Giorgia Meloni è al 43,4% (+1,1); il centrosinistra al 40,3% (+0,5). Se al campo largo si aggiungessero IV e +Europa, si arriverebbe al 42,8% (+0,1), comunque al di sotto della percentuale che riuscirebbe a totalizzare il centrodestra. 

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