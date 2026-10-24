Oceano Trump

«Hello Sundar, how are you? Donald Trump speaking... Mi piacciono solo due oceani: l’Atlantico e il Pacifico. Non metterò né Trump né l’America su nessun altro oceano che non siano questi due. Sto pensando all’Atlantico. Puoi occupartene?».

Dopo aver ribattezzato il Golfo del Messico Golfo d’America e il Lago Ontario Lago America, dopo aver detto di voler trasformare il New Mexico in New America, al comizio in South Carolina Trump ha raccontato di aver telefonato a Sundar Pichai, capo di Google, per cambiare nome all’Atlantico su Google Maps.

Del resto, perché mai 106 milioni di chilometri quadrati di mare devono portare il nome di Atlante, il titano condannato da Zeus a reggere la volta celeste, e non il suo? In fondo lui è un tycoon, che equivale a un moderno titano ed è innegabile che ha sulle spalle il peso del mondo (o piuttosto il contrario). Ma Pichai questa volta gli ha risposto picche: «Gli oceani sono diversi, signore. Coprono molti Paesi, non mi chieda di farlo». Lo tsunami Donald non si arrenderà: ci riproverà con il Pacifico. Le acque migliori in cui annegare il dispiacere del mancato Nobel per la Pace.



