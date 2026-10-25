Allegri deriso da Mancini: scena clamorosa dopo l'espulsione

A Trigoria le indiscrezioni riferiscono di una Roma furiosa con Massimiliano Allegri. L'allenatore del Napoli, espulso dopo il gol del 3-3 di Balerdi nel finale al Maradona, negli spogliatoi ha accusato i giallorossi con parole pesantissime: "L'anno scorso vi hanno messo la Champions in tasca e ho pagato io con il Milan". Tradotto: gli aiutini arbitrali continuano.

La tensione, per la verità, era già altissima sabato sera in campo. Al 90' il tecnico livornese viene espulso dall'arbitro Colombo su segnalazione del quarto uomo Sacchi. Max protesta in modo veemente, sostiene di non aver fatto nulla e non aver offeso nessuno. Le panchine sono tutte in piedi, i calciatori in campo assistono alla scenetta: Allegri, con un gesto ormai tradizione della casa, si toglie la giacca in segno di rabbia.

A pochi metri da lui c'è Mancini, difensore romanista, che rivolto ai compagni se la ride e mima uno spogliarello, facendosi beffe dell'allenatore rivale sotto gli occhi delle telecamere, che lo inquadrano. Nessuno lo sa né lo può immaginare, in quel momento. Ma la sottile derisione del vicecapitano giallorosso non sarà che l'antipasto dello show al veleno che si sta per scatenare lontano da cameraman e microfoni accesi. Lì sì, Allegri metterà in scena il suo show al Max.