Garlasco, la bomba di Taormina a Ignoto X: "Forse i carabinieri l'hanno venduto"

"Ma che sarebbe accaduto? - insiste il conduttore - Esce di scena Mario Venditti, cioè non c'è più un super-capo...". E Taormina interrompe subito Rinaldi: "Non è detto che esca definitivamente di scena, dal punto di sta della ricostruzione dei fatti. Una ipotesi molto importante da prendere in considerazione è quella per cui i carabinieri potrebbero aver venduto il nome di Venditti facendosi pagare". "Però in quel caso la responsabilità di Venditti scema", puntualizza Rinaldi. "Sicuramente, anche se lo chiama in causa dal punto di vista del controllo... Però l'ipotesi più probabile secondo me è che questi carabinieri abbiano venduto il nome di Venditti", conclude il suo regolamento Taormina. I gialli di Garlasco non sono ancora finiti.

Taormina, Sempio e Venditti: guarda qui il video di Ignoto X su La7