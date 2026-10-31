Elicottero caduto: il mistero della pedaliera, l'ipotesi sul disastro

La tragedia del CH-47 Chinook avvenuta in Bosnia Erzegovina, costata la vita a quattro militari italiani, è ancora oggetto di indagini. A due giorni dall’incidente, le ipotesi principali riguardano un guasto tecnico o condizioni climatiche avverse, mentre il sabotaggio appare poco probabile. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto l’elicottero atterrare e poi ripartire, prima di perdere potenza, iniziare a girare su se stesso e infine precipitare.

Un video dell’incidente potrebbe rivelarsi fondamentale per ricostruire la dinamica. Secondo alcuni esperti, le immagini mostrerebbero uno dei due rotori bloccato o impegnato in un’inversione della rotazione. Tra le possibili cause viene considerato anche un malfunzionamento dei comandi della pedaliera. Alcuni veterani del Chinook hanno sottolineato che la prontezza e la capacità dei piloti potrebbero aver evitato un bilancio ancora più grave.

Sull’accaduto sono state avviate diverse indagini. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per disastro e omicidio colposo, al momento senza indagati. Anche la Procura militare italiana e le autorità giudiziarie bosniache stanno svolgendo accertamenti. Inoltre, una commissione tecnica della Difesa italiana è stata inviata sul luogo dello schianto per esaminare i rottami, recuperare i dati della strumentazione di bordo e raccogliere testimonianze.

Nel frattempo, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha visitato gli undici militari feriti e il contingente italiano, effettuando anche un sopralluogo sul luogo dell’incidente. Le famiglie delle quattro vittime sono arrivate in Bosnia per dare l’ultimo saluto ai propri cari. Le cause della tragedia restano ancora da chiarire.