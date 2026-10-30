Sinner, il trauma quando aveva solo 5 anni: una ipotesi sconcertante

Una caduta quando aveva appena cinque anni potrebbe essere all’origine dei problemi fisici che tormentano Jannik Sinner. È l’ipotesi avanzata da Alfio Caronti, chiropratico che ha seguito il campione altoatesino quando era ancora giovanissimo nell’accademia di Riccardo Piatti a Bordighera. Secondo la sua ricostruzione, un trauma infantile potrebbe aver lasciato una paura inconscia, influenzando nel tempo il modo di muoversi e contribuendo all’infiammazione alla bandelletta ileotibiale del ginocchio destro.

"Quando era alle elementari, o forse ancora all’asilo, intorno ai cinque anni, Jannik prese uno spintone e cadde all’indietro battendo la testa. Quando anni dopo lavoravo con lui, mi accorsi che in alcuni movimenti non portava la testa all’indietro. Secondo me quella caduta aveva lasciato una paura inconscia", ha spiegato Caronti alla Gazzetta dello Sport. Il medico descrive un possibile meccanismo di difesa del corpo: quando l’equilibrio viene meno, i muscoli possono contrarsi contemporaneamente, ostacolando il movimento e sottoponendo i tessuti a un sovraccarico. "Il tennis non crea necessariamente questi difetti, li mette in evidenza — osserva — È come guidare una Ferrari con le ruote fuori convergenza: prima o poi consumi male le gomme".