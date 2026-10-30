Militari morti in Bosnia, i grillini pensano a criticare il riarmo

Il cordoglio sì. Ma subito dopo lo sciacallaggio. Non hanno perso tempo i parlamentari del Movimento 5 Stelle in seguito al tragico incidente che ha coinvolto un elicottero italiano in Bosnia Erzegovina causando la morte di quattro militari italiani. E ne hanno subito fatto una questione politica, rilanciando la solita battaglia contro il riarmo. "Rinnovando il nostro cordoglio per familiari, amici e colleghi delle quattro vittime dell'incidente dell'elicottero dell'Esercito italiano precipitato ieri in Bosnia - hanno dichiarato i capigruppo del Movimento 5 Stelle delle Commissioni Difesa di Camera e Senato, Arnaldo Lomuti e Bruno Marton -, ribadiamo la richiesta di fare piena luce sulle cause di questa tragedia per accertare se il probabile guasto sia stato dovuto a carenze nella manutenzione dell'aeromobile coinvolto o ad altre ragioni".

Poi l'attacco politico: "La sicurezza dei nostri militari dovrebbe venire prima di tutto, ma purtroppo dai militari stessi riceviamo continue lamentele sulla sproporzione tra le sempre maggiori risorse destinate al riarmo e le scarse risorse destinate invece al supporto tecnico dei mezzi in servizio. A fronte di oltre dieci miliardi investiti ogni anno per l'acquisto nuovi mezzi e armamenti, solo poche centinaia di milioni vengono spesi per la manutenzione dei mezzi in dotazione alle nostre forze armate, tra supporto tecnico dei reparti militari e supporto logistico integrato fornito dalle aziende".