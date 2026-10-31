"Hanno fatto bene a rubare!": questo video è un caso

Un video circolato sui social ha riacceso il dibattito sui disordini di metà ottobre a Milano. Silvia Sardone, vicesegretaria della Lega, eurodeputata e consigliere comunale, ha condiviso un reel in cui critica aspramente un “personaggio” che giustifica i saccheggi e le devastazioni in piazza. "Per lui è giusto rubare", denuncia l’esponente leghista. "Secondo la sinistra questi giovani esprimono un disagio e vanno giustificati… Ma per favore!!!".

Le immagini si riferiscono ai violenti episodi che hanno trasformato zone centrali della città, tra Piazza Duomo e Corso Vittorio Emanuele, in teatro di guerriglia urbana. Negozi assaltati, vetrine sfondate, oggetti griffati e smartphone rubati, agenti feriti e danni ingenti: non una semplice protesta, ma atti di vandalismo e furto compiuti in larga parte da giovanissimi, molti dei quali etichettati come “maranza”.Sardone, da settimane in prima linea sulla vicenda (ha anche visitato i poliziotti feriti in ospedale), punta il dito contro chi, a sinistra, tende a riportare nell'argine dell'accettabile la violenza o a parlare di “repressione ingiustificata” e “giusta rabbia”. Per lei non esistono scuse: chi devasta, ruba e attacca le forze dell’ordine deve rispondere personalmente, senza sconti ideologici. Nella clip di Dritto e Rovescio un ragazzo di fatto giustifica quanto accaduto dicendo che i maranza "hanno fatto bene a rubare se questo è l'unico modo di svegliare lo Stato". Parole da condannare.