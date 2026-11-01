A Oxford professore con protesi al seno: scoppia il caos tra colleghe e allievi

Voliamo all’Università di Oxford dove è deflagrata una nuova polemica. Questa volta nel mirino è finito il professor Matt Rattley, docente dello St Hilda’s College, per via del suo eccentrico abbigliamento. Spieghiamo meglio. La polemica ruota attorno al fatto che l’insegnate indossa abiti femminili, trucco, ma soprattutto vistosissime protesi al seno. La sua presenza, secondo quanto riferiscono Janet Murray e Nicholas Pyke sul Daily Mail, avrebbe causato parecchio disagio tra le colleghe e gli studenti dell’uomo. Addirittura alcuni ex allievi dell’Ateneo hanno chiesto, formalmente, all’istituto di intervenire. Il college al momento, a quanto riportato dai colleghi inglesi, avrebbe ricevuto tre lettere di proteste. In particolare una arriva da un genitore di uno studente attualmente iscritto. Ci sono anche rimostranze di ex studenti tra cui la psicologa clinica Lucy Johnstone. Quest’ultima accusa il docente di tenere un comportamento dannoso nei confronti della dignità femminile e in questo modo, con il suo abbigliamento vistoso e le sue protesi mammarie, può creare un ambiente a dir poco umiliante e ostile.

Rattley è stato nominato docente non retribuito nel 2023 e sui social pubblica, di sovente, scatti che lo mostrano «con scollature molto pronunciate, protesi mammarie, rossetto e smalto. Il suo aspetto aveva già suscitato discussioni online, ma adesso la controversia è arrivata direttamente ai vertici dell’istituzione universitaria». Un’altra docente di Oxford, che ha preso parte ad alcuni corsi di formazione assieme al professor Matt Rattley, ha raccontato le sue sensazioni al Mail on Sunday chiedendo di non svelare la sua identità. L’insegnate ha confessato di aver rinunciato a frequentare gli incontri perché disturbata dalla presenza di Rattley. Aggiunge anche, parecchi, dettagli. Infatti nel corso di uno degli incontri, seduta in prima fila, si sarebbe ritrovata vicina ai voluminosi impianti mammari del professore. Mentre in una successiva occasione, durante l’estate, «avrebbe visto Rattley seduto a gambe divaricate con una minigonna che lasciava intravedere la biancheria intima». La donna, per questo motivo, ha detto di essersi, così, ritrovata in una situazione a suo avviso a dir poco imbarazzante e inappropriata. L’università e il college hanno risposto con una dichiarazione, mentre Oxford si è rifiutata di commentare la posizione di Rattley. Il docente, a sua volta contatto dal Mail on Sunday, ha preferito non rispondere.