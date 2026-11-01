Sondaggio Piepoli, "appaiati": sorpresa per due partiti. Chi sale e chi scende

Tempo di sondaggi . A poche ore dall'annuncio del campo largo sulle primarie entro febbraio, ecco cosa dice l' istituto Piepoli. Fratelli d’Italia è al 28 per cento, con un distacco di 7,5 punti sul Partito democratico, che guadagna mezzo punto e sale al 20,5. Cresce di mezzo punto anche il Movimento 5 Stelle, al 13 per cento. Tornando al centrodestra, Forza Italia perde mezzo punto e scende al 7 per cento, mentre Futuro Nazionale cala di mezzo punto, al 6,5.

Una cifra che rappresenta la stessa quota di Alleanza Verdi-Sinistra di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Per quanto riguarda la Lega, invece, il partito di Matteo Salvini si piazza al 5 per cento. Tra le forze minori, Azione è al 3 per cento e Italia Viva al 2,5, mentre +Europa, Noi Moderati, Sud chiama Nord e Partito Liberaldemocratico sono tutti all’1,5. Gli altri partiti sono al 2 per cento. La quota di indecisi e astenuti è del 30 per cento.

Sommando le cifre, il Campo largo è al 44 per cento, mentre il centrodestra è poco sotto, al 43 per cento. Un distacco non elevato e che rischia di essere colmato. A maggior ragione se si considera le difficoltà a cui sicuramente andranno incontro Pd, M5s, Avs e le altre forze nel trovare una sintesi su vari e importanti temi.