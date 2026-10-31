Volo Praga-Catania, si accende una sigaretta nella toilette: allarme e maxi-multa per il passeggero

Cosa non si farebbe per una sigaretta... Un passeggero del volo Praga-Catania ha ceduto alla tentazione di fumarsi una sigaretta, andando incontro a una multa di oltre duemila euro. Il passeggero ha infatti deciso di accendersela nella toilette del velivolo, facendo scattare l'allarme. Presente infatti il sistema di rilevazione fumo che ha subito fatto scattare l'allarme a bordo. L'uomo è stato scoperto dagli assistenti di volo, e, non appena atterrato a Catania, è stato fatto sbarcare immediatamente dagli agenti della polizia di frontiera ed è stato da loro multato per 2064 euro, secondo quanto previsto dal Codice della navigazione.
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D'altronde il divieto è stato introdotto progressivamente a livello globale (in Italia dal 1989, poi esteso in Europa e nel resto del mondo negli anni '90 e 2000). Trasgressori e furbetti che fumano nei bagni rischiano multe salate (fino a migliaia di euro) o denunce penali (come previsto dall'art. 1095 del Codice della Navigazione italiano). Proprio come successo al passeggero del volo Praga-Catania.
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Tra i pericoli in cui si può incorrere, anche quello di generare un incendio a bordo. In passato, mozzicconi spenti male e gettati nei cestini dei bagni hanno causato gravi incidenti, come il disastro del Varig Boeing 707 nel 1973.