Volo Praga-Catania, si accende una sigaretta nella toilette: allarme e maxi-multa per il passeggero

Cosa non si farebbe per una sigaretta... Un passeggero del volo Praga-Catania ha ceduto alla tentazione di fumarsi una sigaretta, andando incontro a una multa di oltre duemila euro. Il passeggero ha infatti deciso di accendersela nella toilette del velivolo, facendo scattare l'allarme. Presente infatti il sistema di rilevazione fumo che ha subito fatto scattare l'allarme a bordo. L'uomo è stato scoperto dagli assistenti di volo, e, non appena atterrato a Catania, è stato fatto sbarcare immediatamente dagli agenti della polizia di frontiera ed è stato da loro multato per 2064 euro, secondo quanto previsto dal Codice della navigazione.