Spagna, identificate le due vittime italiane: chi erano la 32enne Ana Martina e la 40enne Daniela

Sono state identificate le due vittime italiane del disastro ferroviario avvenuto nei pressi di Toledo in Spagna lo scorso 28 ottobre. Si tratta di una cittadina italo-argentina e di una italo-venezuelana. Entrambe risultavano disperse. La cittadina italo-argentina è Ana Martina Conte Grand , quella italo-venezuelana è Daniela Millan Parlanti . Ana Martina, 32 anni, podologa, era originaria di San Juan, in Argentina. Doveva il suo passaporto italiano al bisnonno emigrato dalla provincia di Torino.

La ragazza si trovava in Spagna per fare visita al fratello e alla nipotina appena nata. Era sul treno Ave con il fratello, Jeremias, che è rimasto ferito nell'incidente ed è stato ricoverato in ospedale. Jeremias aveva raccontato di aver visto Ana Martina morta, prima di perdere conoscenza. Daniela Millan Parlanti, invece, aveva 40 anni ed era italo-venezuela. Nata a Caracas, Daniela era specialista in tecnologie cardiopolmonari ed ecografia, aveva lavorato in Argentina e poi si era trasferita a Madrid dove aveva formato una famiglia. Era anche lei sul treno Ave Madrid-Siviglia, per un viaggio di lavoro.