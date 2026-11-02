Libero logo
Abbonamento Digitale

Spagna, identificate le due vittime italiane: chi erano la 32enne Ana Martina e la 40enne Daniela

lunedì 2 novembre 2026
Spagna, identificate le due vittime italiane: chi erano la 32enne Ana Martina e la 40enne Daniela

1' di lettura

Sono state identificate le due vittime italiane del disastro ferroviario avvenuto nei pressi di Toledo in Spagna lo scorso 28 ottobre. Si tratta di una cittadina italo-argentina e di una italo-venezuelana. Entrambe risultavano disperse. La cittadina italo-argentina è Ana Martina Conte Grand, quella italo-venezuelana è Daniela Millan Parlanti. Ana Martina, 32 anni, podologa, era originaria di San Juan, in Argentina. Doveva il suo passaporto italiano al bisnonno emigrato dalla provincia di Torino.

Scontro tra treni in Spagna, si cercano ancora due italiane disperse

Nel primo dei 3 giorni di lutto nazionale decretati dal governo del premier spagnolo Pedro Sanchez a seguito dell'in...

La ragazza si trovava in Spagna per fare visita al fratello e alla nipotina appena nata. Era sul treno Ave con il fratello, Jeremias, che è rimasto ferito nell'incidente ed è stato ricoverato in ospedale. Jeremias aveva raccontato di aver visto Ana Martina morta, prima di perdere conoscenza. Daniela Millan Parlanti, invece, aveva 40 anni ed era italo-venezuela. Nata a Caracas, Daniela era specialista in tecnologie cardiopolmonari ed ecografia, aveva lavorato in Argentina e poi si era trasferita a Madrid dove aveva formato una famiglia. Era anche lei sul treno Ave Madrid-Siviglia, per un viaggio di lavoro. 

tag
spagna
ana martina conte grand
daniela millan parlanti

La tragedia L'ultimo messaggio radio prima dello schianto fatale: Spagna, l'audio agghiacciante

La tragedia in Spagna Spagna, sono vive le due italiane disperse. Morta l'ex ministra

Disastro ferroviario Scontro tra treni in Spagna, il ministro dei Trasporti: "Ordine inspiegabile dal Centro di Controllo"

ti potrebbero interessare

Frigoriferi a 50 gradi, tonnellate di cibo da buttare: cosa sta succedendo in questi supermercati

Frigoriferi a 50 gradi, tonnellate di cibo da buttare: cosa sta succedendo in questi supermercati

Gli immigrati sono l'arma segreta per ribaltare le elezioni americane

Gli immigrati sono l'arma segreta per ribaltare le elezioni americane

Andrea Morigi
L’Ue non sa che dire sul golpe in Polonia

L’Ue non sa che dire sul golpe in Polonia

Fabio Dragoni
ISLAM RADICALE, LA MINACCIA CHE L’OCCIDENTE NON PUÒ PIÙ IGNORARE: DALLA PERSECUZIONE DEI CRISTIANI IN NIGERIA AI RISCHI PER LA SICUREZZA DELL’EUROPA

ISLAM RADICALE, LA MINACCIA CHE L’OCCIDENTE NON PUÒ PIÙ IGNORARE: DALLA PERSECUZIONE DEI CRISTIANI IN NIGERIA AI RISCHI PER LA SICUREZZA DELL’EUROPA

Andrea Pasini