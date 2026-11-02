Gli immigrati sono l'arma segreta per ribaltare le elezioni americane

LA TENTATA TRUFFA Durante la tornata elettorale del 2024, la norma è stata applicata 19mila volte, cioè dallo 0,6% degli aventi diritto. Può trasformarsi in una truffa, anche se la pena prevista per chi la tenta arriva a 5 anni di carcere e svariate migliaia di dollari di multa. Per verificare la potenziale ampiezza della frode, un gruppo di conservatori Cam Higby, James O’Keefe e Anthony Rubin -, muniti di telecamere nascoste, in occasione delle primarie che si sono svolte l’11 agosto scorso, si è introdotto in alcuni seggi di Minneapolis in abiti tradizionali islamici e con tanto di velo integrale, presentandosi almeno in un caso come militanti di Hamas appena arrivati negli Stati Uniti. Anche se poi non hanno votato, è stato sufficiente per testare la vulnerabilità del sistema di rappresentanza. E per essere incriminati per furto d’identità.

Servono prima di tutto i numeri, poi viene in aiuto anche un po’ di fantasia, per riuscire a falsare il risultato delle urne. Ci proveranno in diversi modi, alle elezioni di medio termine che si svolgono domani negli Stati Uniti, sfruttando tutte le opportunità a disposizione. La più curiosa spunta dal Minnesota, Stato in cui è consentito moltiplicare per otto la propria scheda elettorale. Si chiama “vouching” ed è il meccanismo che, in base a una legge del 1973, consente a un elettore registrato di garantire il “diritto di voto” ad altre otto persone idonee a registrarsi e votare il giorno delle elezioni, purché firmi una dichiarazione giurata che attesta che tali persone vivono nel proprio seggio.

Nonostante il lodevole sforzo, sembra troppo tardi per riparare la breccia. Ci ha provato l’amministrazione Trump, che nell’ultimo anno ha imposto limiti drastici alle richieste di ottenere la cittadinanza americana. L'ultimo rapporto trimestrale dell’U.S. Citizenship and Immigration Services (Servizi per la cittadinanza e l'immigrazione degli Stati Uniti - Uscis) indica che, tra aprile e giugno, sono state approvate circa 55.000 naturalizzazioni, a fronte di oltre 230.000 approvate nello stesso periodo dell'anno precedente. La tendenza si è consolidata dalla fine del 2025, dopo l’introduzione da parte dell’Uscis di una procedura nuova e più lunga per i richiedenti, come il controllo dei profili sui social media alla ricerca di “attività antiamericane” e requisiti più rigorosi in merito alla conoscenza della lingua inglese e all'educazione civica statunitense. Se si guarda invece ai primi otto mesi del 2026, le autorità federali hanno concesso la cittadinanza a 173mila persone, con un calo del 72% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La frenata è quantificabile in circa 200mila passaporti Usa in meno, secondo i calcoli delle organizzazioni per i diritti civili, che lamentano un arretrato delle domande di naturalizzazione, passato da circa 500mila pratiche all’inizio della seconda amministrazione di Trump a oltre 800mila nel mese di agosto.

L’arma della demografia si è diffusa un po’ ovunque, dall’Europa fino al Medio Oriente, dove i colonizzatori autentici sono proprio quelli che sbraitano contro la colonizzazione. Finora, i palestinesi non avevano sfruttato l’occasione per non essere chiamati alla leva e non dover riconoscere l’esistenza dell’entità sionista e preferivano conservare lo status di residente permanente, la carta d’identità blu che dà diritto a servizi sociali, sanità e lavoro. Dicono che gli ebrei, mentre danno loro l’opportunità di diventare cittadini israeliani, li stanno perseguitando.

Poi hanno cambiato idea, dopo aver capito di potersi recare alle urne e far valere il proprio voto alla Knesset, e hanno deciso di presentare le carte all’autorità competente. il manifesto sabato riferiva che «il numero dei palestinesi di Gerusalemme Est che finora hanno richiesto e ottenuto il passaporto israeliano è incerto. Secondo le ong per i diritti umani, sarebbero il 5-7% dei circa 400mila palestinesi che risiedono nella parte orientale della città. Altre fonti parlano del 9%». In totale, le stime indicano fra i 20.000 e i 35.000 nuovi elettori, il che spiega il boom dei partiti arabi, che nell’attuale legislatura hanno conquistato 19 seggi, praticamente raddoppiando la propria pattuglia di parlamentari.