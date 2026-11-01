Kimi Antonelli diventa leggenda: è lui il campione del mondo di F1

Kimi Antonelli è il nuovo campione del mondo di Formula 1. Grazie al terzo posto ottenuto nel Gp del Messico il pilota della Mercedes ha conquistato aritmeticamente il titolo, 73 anni dopo il successo dell'ultimo italiano, Alberto Ascari. La gara - condizionata da una bandiera rossa esposta per un incidente occorso alla Cadillac di Bottas - è stata vinta da Max Verstappen davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Quarta piazza per Charles Leclerc, davanti alla McLaren di Lando Norris, quinto, e all'altra Mercedes di George Russell, sesto. Aria tesa in casa Ferrari per le scintille al via tra Hamilton, che scattava in pole position, e lo stesso Leclerc, che ha preso il comando nel primo giro ma è stato penalizzato di 5" in pista dai commissari, favorendo poi il successo di Verstappen.