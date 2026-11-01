Libero logo
Abbonamento Digitale

Kimi Antonelli diventa leggenda: è lui il campione del mondo di F1

domenica 1 novembre 2026
Kimi Antonelli diventa leggenda: è lui il campione del mondo di F1

1' di lettura

Kimi Antonelli è il nuovo campione del mondo di Formula 1. Grazie al terzo posto ottenuto nel Gp del Messico il pilota della Mercedes ha conquistato aritmeticamente il titolo, 73 anni dopo il successo dell'ultimo italiano, Alberto Ascari. La gara - condizionata da una bandiera rossa esposta per un incidente occorso alla Cadillac di Bottas - è stata vinta da Max Verstappen davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Quarta piazza per Charles Leclerc, davanti alla McLaren di Lando Norris, quinto, e all'altra Mercedes di George Russell, sesto. Aria tesa in casa Ferrari per le scintille al via tra Hamilton, che scattava in pole position, e lo stesso Leclerc, che ha preso il comando nel primo giro ma è stato penalizzato di 5" in pista dai commissari, favorendo poi il successo di Verstappen. 

tag
f1
kimi antonelli
gp messico

Gp del Messico Hamilton, la furia durante la bandiera rossa: getta via un monopattino

Il duro sfogo Lite Hamilton-Leclerc, Vasseur sbotta: "Non accetto mancanze di rispetto"

Dopo il trionfo di Antonelli, la Formula 1 tornerà a parlare sempre più italiano?

ti potrebbero interessare

Hamilton, la furia durante la bandiera rossa: getta via un monopattino

Hamilton, la furia durante la bandiera rossa: getta via un monopattino

Walter Pesci
Lite Hamilton-Leclerc, Vasseur sbotta: "Non accetto mancanze di rispetto"

Lite Hamilton-Leclerc, Vasseur sbotta: "Non accetto mancanze di rispetto"

Walter Pesci
Dopo il trionfo di Antonelli, la Formula 1 tornerà a parlare sempre più italiano?

Dopo il trionfo di Antonelli, la Formula 1 tornerà a parlare sempre più italiano?

Kimi Antonelli, il messaggio di Giorgia Meloni: "Grande orgoglio per l'Italia"

Kimi Antonelli, il messaggio di Giorgia Meloni: "Grande orgoglio per l'Italia"