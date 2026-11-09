Israele, prove di governo con Eisenkot: verso "mosse creative"

Il mandato c’è e la scadenza pure: il 6 dicembre. Il presidente d’Israele, Isaac Herzog, ha incaricato ieri il leader del partito centrista Yashar, Gadi Eisenkot, di formare il nuovo governo. La Legge fondamentale d’Israele sul governo dispone che «il membro della Knesset a cui il Presidente ha affidato il compito di formare un governo ha 28 giorni per svolgere il suo compito. Il Presidente ha il diritto di prolungare questo periodo di 14 giorni».

In quel caso si arriverebbe fino al 20 dicembre ma nessuno, per primo l’ex capo di stato maggiore delle forze armate Eisenkot, ha interesse a impantanarsi in lungaggini politiche. Tanto più che i numeri sono dalla sua parte. In teoria. La verità è che Yashar si è presentato agli elettori come parte del “blocco del cambiamento”, un fronte che ha conquistato 48 seggi sui 120 della Knesset e che comprende Yisrael Beitenu il partito nazionalista, laico e russofono dell’ex ministro della Difesa Avigdor Lieberman. Meglio ha fatto la coalizione guidata dal primo ministro uscente Benjamin (Bibi) Netanyahu: il suo Likud si è confermato partito più votato in Israele ma l’alleanza con i partiti religiosi e con gli ultranazionalisti si è fermata a quota 53.

I NODI PER LA MAGGIORANZA

In una situazione di sostanziale parità o i partiti più forti danno vita a un governo di larghe intese o i partiti più piccoli diventano l‘ago della bilancia. Il presidente Herzog avrebbe preferito la prima soluzione ma in questa fase il suo dovere è ascoltare gli eletti. E 67 deputati su 120 hanno fatto il nome di Eisenkot come primo ministro.

Giochi fatti, dunque? Neanche un po’. I 19 seggi che fanno la differenza sono in mano a due partiti arabi: la lista islamica Ra’am con 8 deputati e la Lista unita con 11. Voti da quali Lieberman non vuole dipendere: il leader di Yisrael Beitenu sa bene che la guerra contro Hamas non è ancora finita e non vuole che l’esecutivo sia condizionato da due partiti arabi. E se Ra’am è già stato al governo con la lista russofona fra il 2021 e il 2022, è parimenti vero che la Lista unita è composta da deputati antisionisti, più interessati alla sorte degli arabi di Gaza e Cisgiordania che dei loro elettori arabi israeliani. Almeno 19 deputati su 67 hanno dunque raccomandato Eisenkot perché la loro ostilità per Netanyahu è superiore a quella per gli altri partiti sionisti.

D’altro canto, neppure Eisenkot ha mai considerato di governare con il primo ministro uscente, tanto più che, in quel caso, l’incarico andrebbe proprio a Netanyahu. «Il fatto che il Likud abbia il più grande gruppo alla Knesset non è sfuggito alla mia attenzione», ha ricordato il presidente Herzog. Il cambiamento promesso da Eisenkot passa adesso da una strada non concordata con gli elettori: Yashar e gli altri partiti hanno promesso di estendere la leva a tutti i giovani israeliani, mettendo fine all’esenzione per gli studenti delle scuole religiose concessa dal primo ministro David Ben Gurion nel 1948 quando questi studenti erano 400. Oggi sono circa 90mila. Il laico Lieberman ha già accettato di annacquare il progetto di leva per tutti pur di imbarcare nella coalizione i 7 deputati religiosi di United Torah Judaism, ma il loro “salto della quaglia” porta il blocco di Eisenkot solo a quota 53. Da cui la necessità di accettare i voti delle liste arabe che, nonostante il 7 ottobre, rifiutano di condannare Hamas. Il futuro di Eisenkot dipende dunque da Lieberman, contrario a governi di minoranza o al sostegno vincolante delle liste antisioniste. Neppure Bibi è messo bene: ieri ha incassato l’ennesimo no all’ipotesi di annullare il risultato elettorale per presunte infiltrazioni da parte di paesi esteri quando la procuratrice generale Gali Baharav-Miara ha smentito David Zini, il capo dell’intelligence interna, dicendosi «non al corrente di ingerenze straniere».

SFIDE URGENTI

Ma Netanyahu, primo ministro per oltre 19 anni, sa bene che il sentiero di Eisenkot è strettissimo; così, ha chiesto la formazione di un governo di unità nazionale che includa tutti i partiti sionisti. «Un esecutivo che dipende dai sostenitori di Hamas non combatterà Hamas». Parole difficilissime da digerire per Lieberman e in linea, per una volta, con quelle di Herzog: «Le sfide che dobbiamo affrontare sono enormi. Alcune richiedono un’attenzione urgente e immediata», ha detto il presidente. «L’Iran non aspetta nemmeno un momento nei suoi complotti».