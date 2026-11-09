Il nuovo Report riparte dai sermoni anti-destra di Piervincenzi

È partita l’ennesima stagione di Report, il programma d’inchiesta di Rai3, trasmissione finita quest’estate in mezzo alla tempesta a causa dei rapporti scivolosi dell’ex conduttore Sigfrido Ranucci con l’amico-informatore Valter Lavitola, faccendiere di lungo corso.

A sostituire Ranucci nella conduzione sono stati una delle storiche inviate, Claudia Di Pasquale, e il giornalista Rai Daniele Piervincenzi, al suo esordio a Report. I due, visibilmente emozionati, hanno esordito con un compitino. La Di Pasquale ha iniziato la lettura del gobbo: «Su quello che è successo quest’estate è stato scritto e detto di tutto e di più.

Forse qualcuno sperava che Report venisse cancellato insieme alla sua storia trentennale e alla sua autonomia. [...] Non è stato facile, anzi è stato doloroso, soprattutto sul piano umano, ma non su quello professionale, perché la linea resta quella che è sempre stata, un Report libero, indipendente e rigoroso».

Il primo servizio dell’attesissima prima puntata è stato piuttosto innocuo. Argomento: le microplastiche che finiscono nei piatti degli italiani. Dopo anni di feroci scontri politici, la scelta è sembrata democristiana e un po’ scolastica.

L’inviato Emanuele Bellano, ha tentato un non troppo convinto assalto al ministro di Forza Italia Gilberto Pichetto Fratin sulla cosiddetta legge Salvamare. Anche la decisione di tornare sulla vicenda Lavitola, raccontando i tentativi di depistaggio che il faccendiere avrebbe messo in campo e che, ovviamente gli eroi di Report hanno scongiurato, è stata un’operazione abbastanza telefonata e autoassolutoria.

L’autore del servizio, Daniele Autieri, aveva già raccontato in Procura (il verbale è stato anticipato da Libero ad agosto) come avesse fatto a disinnescare il tentativo del faccendiere di collegare l’attentato a Ranucci ai presunti affari di quattro ditte israeliane con il cantiere navale di Adria (Rovigo).

Autieri, su richiesta dell’ex conduttore, provò a verificare le notizie di Lavitola, salvo poi interrompere i contatti con lui. Ma prima gli aveva dato corda per alcuni giorni. La nuova inchiesta, in perfetto stile Report, segue piste fantasmagoriche e arrivando a sfiorare Vladimir Putin, anche se questa è un’altra storia. Però a colpirci è stato soprattutto il servizio sugli «influencer del degrado» che strumentalizzerebbero la lotta ai borseggiatori nelle metropolitane e alla delinquenza nelle periferie.

Il servizio di Luca Bertazzoni è stato introdotto con sguardo fiero da Piervincenzi che ha spiegato che gli «influencer del degrado» sono «corteggiati da una certa propaganda di destra che hanno messo su un fiorente business sulla pelle dei meno fortunati». Chi prova a combattere il degrado diventa uno «sciacallo». «Borseggiatori, piccoli spacciatori, senza tetto, sono loro i protagonisti volontari di questo reality della paura, che trasforma la marginalità sociale, l'indigenza e il crimine in un'occasione di guadagno, ovviamente a beneficio dell’influencer» insiste, indignato, Piervincenzi. Che domanda retoricamente: «È vero quello che dicono gli influencer che stanno facendo un servizio per la sicurezza dei cittadini, oppure è solo una gogna mediatica, a caccia di click e facili guadagni?». Nel servizio di Bertazzoni il target sono influencer come Simone Carabella e Simone Ruzzi, nome d’arte Cicalone, «sceriffo» della metropolitana romana, mostrato in tv ovviamente mentre partecipa ad Atreju, la kermesse dei giovani di Fratelli d’Italia. Quelli che provano a contrastare il degrado delle periferie vengono bollati come «sciacalli» che rilanciano la propaganda della destra contro gli immigrati.

Piervincenzi riassume dallo studio: «C’è un sistema che il fiorente business del degrado monetizza sul disagio e alimenta la paura e la percezione di insicurezza dei cittadini. E non è un caso che questi influencer siano diventati velocemente appetibili per una certa politica di destra. In fondo i loro video soffiano sul fuoco di quella propaganda e qui c’è il corto circuito perfetto. Da una parte i politici di destra cavalcano i video dell’influencer del degrado a scopi elettorali e anche un po’ per giustificare il pugno duro della repressione e dall’altra gli influencer riescono ad allargare il loro giro d’affari anche grazie al megafono di certa politica».

Se il nuovo Report assomiglia tanto al vecchio, la colpa o il merito è pure dei pistolotti di Piervincenzi. Che i detrattori avevano descritto come giornalista vicino al centro-destra di governo e alla dirigenza Rai, un legame che sarebbe stato facilitato anche dalla passione per il rugby. Ma lui ha voluto subito dimostrare che l’etichetta era sbagliata. In fondo aveva già fatto sapere che se si fosse schierato con la destra suo nonno «si sarebbe rivoltato nella tomba» e che i suoi stessi famigliari lo avrebbero «messo fuori dalla porta» a causa della loro storia personale e politica. E aveva anche dichiarato di avere votato, per coerenza, per l’attuale opposizione.

Il giorno della conferenza stampa, emozionato come uno scolaretto, aveva spiegato sorridente: «Sono l’elemento esterno, mi hanno finalmente accolto. Mi sono trovato in una squadra formidabile di veri fuoriclasse».

L’obiettivo dichiarato, secondo Piervincenzi, è quello di recuperare il «Metodo Gabanelli», puntando sul «rigore giornalistico». Ma il neo co-conduttore, forse, non è il biglietto da visita migliore per il nuovo corso fatto di «rigore giornalistico». Dentro alla redazione si vantano di non avere mai subito condanne per diffamazione.

Ma la verità è che spesso le cause sono state chiuse con accordi stragiudiziali e mediazioni (trattative in cui Ranucci brillava) e pure Piervincenzi, ha scoperto Libero, ha evitato la condanna, grazie a una transazione.

E di chi avrebbe offeso il buon nome? Niente meno che di Salvatore Buzzi, l’ex ras delle cooperative sociali romane, balzato alle cronache nazionali come uno dei protagonisti principali della maxi-inchiesta giudiziaria «Mondo di mezzo». La Cassazione lo ha condannato in via definitiva a 12 anni e 10 mesi di reclusione per associazione per delinquere, corruzione, turbativa d’asta e trasferimento fraudolento di valori. Ma quasi sei anni dopo l’arresto di Buzzi, Piervincenzi avrebbe raccontato una storia falsa.

Al punto che il pm Gennaro Varone, nell’aprile del 2022, ordinò la citazione diretta a giudizio del cronista. Nel capo d’imputazione per diffamazione la vicenda è ben descritta. Piervincenzi, nell’ambito del programma televisivo «Ogni Mattina» su canale 8, aveva mandato in onda un’intervista, nella quale aveva raccolto le dichiarazioni di un giovane africano che sosteneva di «essere reduce dalla guerra in Africa e di essere stato accolto in un centro gestito dalla Cooperativa 29 giugno di Buzzi». Per la Procura si tratterebbe di una «circostanza non vera, poiché l’intervista avveniva davanti ad un centro di accoglienza mai gestito dal Buzzi, così, tuttavia, da offrire una falsa sensazione di verità al fatto rappresentato».

Non è finita: Piervincenzi «affermava e lasciava intendere, attraverso le domande e le risposte, che Buzzi avesse ottenuto finanziamenti milionari per la gestione di quel centro, senza poi destinarli ai soggetti deboli, a beneficio dei quali erano erogati». Per il pm in questo modo Piervincenzi avrebbe «offeso l’onore e la reputazione di Buzzi, cui attribuiva condotte truffaldine non commesse e non emerse, né contestate nel processo noto come “Mondo di Mezzo”». Il co-conduttore di Report, secondo i magistrati avrebbe «legato pretestuosamente» al celebre procedimento «l’intervista e la rappresentazione che ne faceva, in modo da suscitare interesse pubblico su un fatto non rispondente al canone della verità». A Piervincenzi veniva contestata anche «l’aggravante di avere attribuito a Buzzi un fatto determinato e di averlo commesso mediante mezzo televisivo di ampia pubblicità».

Di fronte a un tale quadro, Piervincenzi e canale 8 (del circuito Sky) corsero ai ripari e prima dell’udienza processuale di settembre ci fu una transazione: Buzzi per cancellare la querela aveva chiesto 30.000 euro, ma ne accettò la metà, soldi che, alla fine, sarebbero versati da Sky. Il giudice prese atto del risarcimento e del ritiro della denuncia e non ci fu condanna.

Buzzi, contattato da Libero, non vuole commentare la vicenda, forse anche per un accordo di riservatezza, che viene quasi sempre siglato in casi come questo. Ma una battuta se la fa scappare: «Il rinvio a giudizio c’era stato e l’udienza pubblica era stata fissata. Se la Procura che mi ha accusato di gravi reati, in questo caso, è riuscita a darmi ragione pensi alla nefandezza di quel servizio tv. Per questo penso che Piervincenzi stia bene a Report, una trasmissione che non apprezzo». Parola di un altro personaggio che si è sempre definito di sinistra.