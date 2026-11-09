Rocco Tanica, clamoroso ribaltone: "Chi volevamo prendere in giro", compagni massacrati

Come fare impazzire la sinistra anche a Sanremo. E soprattutto 30 anni dopo. Firmato: Rocco Tanica, fondatore e mitico tastierista e autore degli Elio e le Storie Tese, che dalle pagine del Corriere della Sera ha svelato una verità sorprendente su La Terra dei cachi, brano-simbolo della band di rock demenziale milanese, in gara all'Ariston nel 1996 e arrivata seconda con tanto di giallo sul televoto.

Il ricordo di quel Festival? "I nostri colleghi cantanti che si prendono straordinariamente sul serio mentre noi fondamentalmente, cito Elio, ce ne fottiamo - se la ride Rocco -. Loro in limousine con il guardaspalle, noi truccati da Rockets che attraversiamo Sanremo in Vespa per un ingresso memorabile al Teatro Ariston, accolti da una security che definirei attonita".

La vulgata parla di vittoria scippata, di vera e propria truffa: "Mi piace pensare di no. Nel caso siamo stati ripagati con la premiazione che si chiude con noi, Giorgia, Ron, Tosca e Pippo Baudo che facciamo il trenino di Capodanno sul palco. Sono soddisfazioni. Vale più di una vittoria".

Occhio però, perché quella canzone etichettata come feroce satira del Paese aveva tutt'altro significato, sicuramente indigesto per gli alfieri del politicamente corretto e dell'impegno a tutti i costi, anche se solo di facciata: La Terra dei cachi è "è stata interpretata da tutti come la canzone che mette in burla l'Italietta, un po' arraffona, un po' albertosordiana. In realtà voleva essere una presa in giro delle canzoni invettiva, era una meta-canzone che parlava di quelli che fanno canzoni su quei temi. Quindi siamo stati fraintesi, artefici del nostro stesso fallimento". E tanti saluti ai companeros.