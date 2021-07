Euro 2020, occhio a Ursula von der Leyen: "Il mio cuore è con gli Azzurri". Una "toccatina" è d'obbligo

09 luglio 2021 a

“Il cuore della presidente della Commissione europea è con la squadra azzurra”. Lo ha detto il portavoce Eric Mamer, che ha assicurato che Ursula Von der Leyen tiferà Italia nella finale di Wembley con l’Inghilterra. Giochi di potere comprensibili e spiegabili sia con l’uscita dall’Europa del Regno Unito, sia dallo scontro delle scorse settimane con Boris Johnson e la Uefa, che hanno aperto Wembley a 60mila persone nonostante la variante Delta stia di nuovo mettendo in ginocchio il paese della regina Elisabetta. Speriamo però che gli auguri di Ursula non si trasformino nella più proverbiale delle gufate...

Certo, da un punto di vista politico è naturale che la Von der Leyen si schieri con l’Italia e con Mario Draghi, che aveva spalleggiato nella proposta di spostare la finale a Roma per evitare ingenti pericoli dal punto di vista sanitario. Ma Johnson ha fatto muro, cedendo alle richieste della Uefa di far entrare allo stadio 60mila persone contro ogni regola del buonsenso, vista la situazione epidemiologica del Regno Unito. Oltre alla presidente della Commissione europea, anche il numero uno del Consiglio europeo Charles Michel ha fatto sapere che “naturalmente sosterrà gli italiani domenica” e “farà con forza il tifo per la squadra azzurra”. Doppia grattatina scaramantica...

Nel frattempo Leonardo Bonucci in conferenza si è detto contento della presenza di Sergio Mattarella alla finale di Euro 23020: “È una grande dimostrazione di vicinanza, ancora una volta di più vorremmo regalare una gioia al capo dello Stato e a tutti gli italiani. Proprio per questo grande entusiasmo mi piacerebbe invitare i tifosi ad avere più rispetto nei festeggiamenti”.

