Groenlandia, la quantità di ghiaccio che si è sciolta martedì può coprire tutta Italia: pianeta allo sbando

I ghiacciai della Groenlandia sempre più in sofferenza: il cambiamento climatico li sta riducendo a ritmi sempre più accelerati. La quantità di ghiaccio che si è sciolto solo nella giornata di martedì potrebbe coprire l'intera Florida (170mila chilometri quadrati) con 5 centimetri d'acqua. Oppure quasi tutta l'Italia del nord e del centro (178mila chilometri quadrati).

E' il terzo episodio più estremo dell'ultimo decennio, con le rilevazioni che partono dagli anni '70 e che indicano una crisi vera e propria del manto ghiacciato anche nelle sue parti più interne, quelle meno esposte alle variazioni del clima. Di fatto la Groenlandia ha perso in un giorno più di 8,5 miliardi di tonnellate di massa superficiale martedì e 18,4 miliardi di tonnellate da domenica, secondo l'Istituto meteorologico danese.

"È uno scioglimento significativo", ha detto alla Cnn, Ted Scambos, capo dei ricercatori al National Snow and Ice Data Center dell'Università del Colorado. "L'episodio del 27 luglio è assai preoccupante: due anni in una giornata si sciolse più ghiaccio, ma su una superficie minore". Inoltre un'ondata di calore con temperature superiori di dieci gradi alla media stagionale che hanno provocato il massiccio scioglimento dei ghiacci a un ritmo doppio di quello normale, secondo i dati raccolti dai ricercatori danesi. In particolare l'aeroporto di Nerlerit Inaat, nel nordest della Groenlandia, ha fato registrare giovedì la temperatura record di 23,4 gradi, superiore alle massime della stessa giornata in Danimarca.

