Meteo, la più drammatica ondata di caldo dell'estate: dove arrivano le temperature, allerta rossa

29 luglio 2021 a

a

a

L’Italia potrebbe conoscere a breve il fine settimana più caldo di questa estate. L’ondata è attesa tra giovedì 29 e sabato 31 luglio: al Sud sono previste punte fino a 45 gradi, mentre al Nord la situazione sarà radicalmente diversa. Si passerà infatti molto rapidamente dal bel tempo a violenti temporali, già a partire da venerdì 30 a causa di una nuova perturbazione in arrivo dalla Francia.

Dopo le tempeste di ghiaccio, l'ondata di sabbia e caldo: meteo, ecco quali regioni verranno travolte

Stando alle previsioni degli esperti del sito ilmeteo.it, “da giovedì 29 luglio tornerà a splendere un generoso sole su tutte le regioni settentrionali, dove qualche residuo e timido disturbo si limiterà ad interessare i settori alpini, specie quelli di confine. Inizieranno a salire gradualmente anche le temperature. Proseguirà inoltre il bel tempo pure al Centro-Surd con le colonnine di mercurio anche qui in graduale aumento: il picco del calore si raggiungerà nel weekend, quando su alcune zone del Sud, specialmente sulla Sicilia, la temperatura salirà ben oltre la soglia dei 40 gradi, arrivando a toccare picchi fino a 44/45 nelle zone interne”.

Chicchi di grandine che pesano 1 kg, "ecco perché nascono quei proiettili": l'inquietante spiegazione dell'esperto

Al Nord, invece, l’apice del caldo si dovrebbe raggiungere tra venerdì e sabato, con l’Emilia Romagna che in alcune zone interne potrebbe toccare anche i 38 gradi. Poi però il tempo nelle regioni settentrionali peggiorerà rapidamente tra sabato pomeriggio e domenica: “Un fronte temporalesco - riporta ilmeteo.it - riuscirà a fare breccia nell’anticiclone. Non si esclude il rischio di eventi meteo estremi come grandinate e nubifragi”.

Video su questo argomento "Non uscite di casa". Allarme maltempo nel Comasco: allagamenti e frane fanno chiudere la Statale | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.