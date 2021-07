Meteo, nuova ondata di sabbia e caldo: ecco quali regioni verranno travolte

29 luglio 2021 a

Dal meteo arrivano notizie poco confortanti sul proseguo dell’estate, che finora è stata piuttosto anomala. Sono infatti triplicate le grandinate in italia rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso: sono state addirittura 11 le tempeste di ghiaccio, che hanno prodotto danni per milioni di euro su coltivazioni, strutture agricole e non solo. In particolare al Nord, dove sono stati registrati dei veri e propri bombardamenti di grandine.

Stando alle ultime previsioni meteo, dopo le palle di ghiaccio sono in arrivo anche delle ondate di sabbia e di calore, provenienti direttamente dal deserto del Sahara. Questi fenomeni riguarderanno buona parte del territorio nazionale, quindi non ci sarà da sorprendersi se il cielo dovesse tingersi di giallo e rosso. Soprattutto in determinate regioni, prevalentemente quelle meridionali: gli interessamenti maggiori sono previsti in Campania, Lazio, Marche, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Al Nord, invece, potrebbero verificarsi ancora dei rovesciamenti piuttosto violenti: tra la notte e la mattina di domenica sono previste piogge e temporali diffusi con possibili nubifragi, specie tra Ali e alta Val Padana, oltre che in Liguria. Qualche rovescio in arrivo anche in Emilia Romagna e in Toscana, mentre nel resto del centro-nord dovrebbe prevalere il bel tempo, seppur con qualche velatura che potrebbe offuscare il sole.

