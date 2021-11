Silvio Berlusconi candida Roberta Metsola: "Prima volta dopo 20 anni", ecco dove la piazza

25 novembre 2021 a

Silvio Berlusconi lancia Roberta Metsola Tedesco Triccas come candidata del Partito popolare europeo per la carica di presidente del Parlamento europeo, succedendo a David Sassoli. "Ho partecipato da remoto all'assemblea del gruppo del Partito popolare europeo - ha esordito su Twitter il leader di Forza Italia appena colpito dal lutto della morte di Ennio Doris -. Abbiamo indicato l'onorevole Roberta Metsola quale nostro candidato a presidente del Parlamento europeo. Roberta è una grande amica dell'Italia e sarà un ottimo presidente, capace e imparziale".

Metsola, avvocato nato a St.Julians, Malta, ha avuto la meglio sugli altri due eurodeputati parlamentari candidati dal partito. "Dopo oltre vent'anni presentiamo una donna candidata alla presidenza del Parlamento Europeo - ha detto altrettanto soddisfatto Manfred Weber, capogruppo del Ppe -. Se sarà eletta sarà la più giovane presidente del Parlamento". La neo candidata ha ottenuto il via libera dal 64 per cento dei partecipanti al voto. L'avvocato ha alle spalle un altro grande successo: quello delle consultazioni europee del 2014 e del 2019 in cui fu il candidato più votato del suo schieramento politico. Nel novembre dello scorso anno è stata scelta come vicepresidente vicario del Parlamento europeo, in sostituzione di Mairead McGuinness, divenuta nel frattempo commissario europeo.

"Lavorerò duramente per continuare a costruire ponti in questa Camera - sono state le sue prime parole -. La mia priorità è creare legami e costruire ponti e maggioranze, maggioranze che includono anche il gruppo S&D (il gruppo dei Socialisti e Democratici ndr)". Intanto questi ultimi ufficializzano ciò che era nell’aria da mesi: all’appuntamento con l’elezione del presidente a gennaio, avranno un loro candidato... bis: Sassoli.

