CartaBianca, Mauro Corona contro la Ue: "Piselli col calibro. Vogliono mettere una misura ai maschi per fare sesso?", Berlinguer sconvolta

Si alza il sipario e come ogni martedì a "battezzare" la puntata di CartaBianca ecco Mauro Corona. Lo scrittore e alpinista, in collegamento con Bianca Berlinguer e lo studio di Rai 3, fa il punto sulle vicende della settimana, dal Covid, alla politica e fino alla cronaca. E in questo caso, nel mirino di Corona, ci finisce anche l'Europa per le sue ultime follie sul Natale. Si ricorda infatti come in settimana la Commissione europea abbia fatto marcia indietro sul consiglio di non augurare "buon Natale", ma "buone feste", per non turbare la sensibilità di chi non è cattolico. Un assoluto delirio, quello di Bruxelles.

E Mauro Corona, contro chi ha partorito quell'idea, picchia durissimo: "Voglio vedere i volti di queste persone che hanno queste idee, perché io ho studiato Cesare Lombroso. Vorrei vedere che facce hanno questi signori che dicono delle cose... Non devo nominare Maria? O Giuseppe? O non devo parlare del presepe? Ma dove stiamo andando?". E ancora, aggiunge: "Non possiamo vivere uniti ma ognuno conserva la propria memoria, il proprio stile di vita, i propri affetti". Chiarissimo come la pensi lo scrittore sulla "bizza" di Bruxelles, sull'ultima stortura nel nome del politicamente corretto.

Poi, lo sfogo di Mauro Corona contro questa Europa sale di intensità. Lo scrittore tira in ballo un precedente e, al solito, lo fa con lessico molto colorito e tremendamente efficace: "Già ci han provato con le zucchine quelli dell'Europa, fatemeli vedere. Le zucchine non potevano essere oltre i 18 centimetri, i piselli col calibro... Adesso temo che questi qui mettano una misura anche ai maschi per fare l'amore. Se non arrivi a quella misura tu non puoi fare l'amore, io sarei tagliato fuori", ha sbottato Mauro Corona. Immagine, come dire, un poco cruda, ma che definisce benissimo le follie di questa Unione Europea.

