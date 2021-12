Variante Omicron, Speranza firma l'ordinanza: "Quarantena per i non vaccinati che arrivano in Italia". L'Ue protesta

14 dicembre 2021 a

a

a

Cambiano le regole per chi entra in Italia dall'Estero e l'Unione europea chiede al governo di "spiegare". Si rischia il pasticcio dopo il Consiglio dei ministri che, oltre a prorogare fino al 31 marzo 2022 lo stato d'emergenza (e non aver imposto l'obbligo di mascherine all'aperto per il periodo natalizio) ha previsto la quarantena per i non vaccinati che arrivano in Italia e tampone per chi è immunizzato, Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il ministro della Salute Roberto Speranza hanno firmato la nuova ordinanza, che prevede isolamento fiduciario di 5 giorni per i no vax all’ingresso in Italia, misura pensata per fermare la variante Omicron. Chi è vaccinato, invece, dovrà sottoporsi solo a un tampone (vale sia il molecolare sia quello rapido) che avrà durata 24 ore. Per gli Stati extraeuropei la quarantena rimane di dieci giorni.



"Stiamo vivendo un momento cruciale della storia del Servizio sanitario nazionale - ha spiegato Speranza prima del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi -. Sono ore non semplici, è convocato per oggi un Cdm dove probabilmente ci saranno ulteriori scelte relative anche all’emergenza ancora in corso in questo Paese". A questo, visto il mancato intervento sulle mascherine, si riferiva il ministro. Una decisione che ha colto di sorpresa Bruxelles.



"Quando gli Stati membri introducono condizioni aggiuntive al Green pass o rendono le condizioni più severe, come nel caso dell’Italia e forse del Portogallo, la stretta deve essere giustificata sulla base della situazione reale", ha fatto notare con evidente risentimento Vera Jourova, vicepresidente della Commissione europea, al termine del Consiglio Ue Affari generali. La possibile introduzione del tampone negativo per i viaggi dagli altri Paesi Ue "immagino verrà discussa al Consiglio europeo perché queste decisioni individuali degli Stati membri riducono la fiducia delle persone sul fatto che ci siano condizioni uguali ovunque in Europa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.