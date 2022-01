Guido Crosetto, "mentre noi parliamo di Covid da 2 anni...".Grosso guaio in Europa: "Torna il Mes?"

04 gennaio 2022 a

Guido Crosetto è una furia. Su Twitter il fondatore di Fratelli d'Italia cinguetta: "In sintesi mentre parliamo di super GP, di tamponi, di curve che salgono (unica nazione al mondo a dedicare così tanto tempo ed attenzione mediatica al Covid a due anni dalla comparsa) qualcuno decide che fare con 700 mld di nostro debito, trattandoli come NPL. Torna il MES?". Il riferimento sembra essere ai movimenti che da giorni caratterizzano gli uffici del Meccanismo europeo di stabilità a Lussemburgo. In particolare, si legge su Start Magazine, Mario Draghi assieme al presidente francese Emmanuel Macron ha fatto riferimento a "una proposta meritevole di discussione approfondita".

Il Covid e il Mes, leggi qui il tweet di Guido Crosetto

Si tratta di uno studio che affida i titoli pubblici, acquistati dopo il marzo 2020 al fine di soddisfare il fabbisogno finanziario degli Stati per fronteggiare la crisi economica, al Mes. Ma dove prenderebbe i soldi il Mes? Semplice, emettendo eurobond con garanzia il proprio capitale. Il problema? Al momento ci sono ancora 624 miliardi sottoscritti e non versati e, al bisogno, l’Italia dovrà puntualmente onorare il suo impegno versando circa 110 miliardi.

Non solo, perché gli Stati membri perderebbero il sostanzioso flusso di dividendi che le banche centrali riescono a erogare proprio grazie agli interessi dei titoli detenuti in portafoglio, rendendo così sostanzialmente nullo il costo di quei titoli per il bilancio pubblico. Il tutto mentre il Paese continua a tenere i riflettori puntati sul Covid e sulla nuova variante Omicron che, nonostante gli allarmismi, sembra essere meno pericolosa della Delta.

