Omicron, pioggia di zone rosso scuro: la nuova mappa fa tremare l'Italia. Lockdown in vista?

L'Italia si tinge di rosso scuro con la Sardegna come unica eccezione. La Regione infatti è l'unica a rimanere in rosso nella mappa aggiornata del Centro europeo per il Controllo e la Prevenzione delle malattie (Ecdc) sulla situazione dei contagi da Covid-19 in Europa. Il rosso scuro, colore a cui siamo passati dal 30 dicembre scorso, equivale al massimo rischio di contagio.

Non è da meno il resto d'Europa, che risulta colorata di rosso o rosso scuro. Tranne la Romania (con regioni arancioni e verdi). Il rosso scuro, che indica un'incidenza dei nuovi casi in forte aumento (oltre 500 casi al giorno ogni 100mila abitanti), copre per intero la Penisola iberica, Francia, Germania, Benelux, Grecia, e anche gran parte dell'Italia, dei Paesi scandinavi e baltici e dell'Europa centro-orientale.

Al di là dei numeri e delle forte contagiosità, per gli esperti la variante Omicron è meno pericolosa della Delta. I contagi, spiega il direttore sanitario dell'Istituto Spallanzani Francesco Vaia, si accompagnano a "un significativo cambiamento delle caratteristiche della malattia, con un incremento della quota di persone con sintomi lievi o assenti che ormai ha raggiunto il 75 per cento. È una conferma della ridotta aggressività della variante Omicron, che avevamo già segnalato in seguito ai primi contatti con i colleghi sudafricani e ai rapporti provenienti da paesi europei". Intanto il governo italiano ha già preso provvedimenti. Con il nuovo decreto dal 15 febbraio gli ove 50 dovranno tutti vaccinarsi e il Super Green pass verrà allargato.

