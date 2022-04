Auto sventola bandiera russa? Pessima idea, come la riducono: in mezzo alla strada...

28 aprile 2022 a

"Da qualche parte in Europa, la reazione dei bambini". Con questa didascalia l'account Twitter di ТРУХА rilancia un video nel quale si vedono alcune automobili portare la bandiera russa e poco dopo vedere dalla finestra il lancio di alcuni oggetti contro. Non si sa né dove sia accaduta una scena di questo tipo e né chi siano i protagonisti, ma l'evento ha strappato un sorriso al canale ucraino che soddisfatto rilancia il video.

Stessa soddisfazione con cui il giorno prima ТРУХА diffondeva il filmato di un soldato di Kiev che marciava ballando. A corredo il commento: "Ecco il miglior modo di marciare verso la vittoria". Un vero e proprio sfregio a Vladimir Putin e ai russi che hanno dovuto rivedere le proprie ambizioni. A differenza di quanto credeva Mosca, il conflitto sta durando ben più a lungo del previsto.

Merito, per l'Occidente, anche delle armi in continuo arrivo. In prima linea Stati Uniti e Regno Unito, ma è novità di queste ore l'invio dalla Germania di carri armati antiaerei Gepard. Per poterli utilizzare i militari ucraini verranno addestrati all’uso dei sistemi d’artiglieria da addestratori statunitensi, come annunciato dalla ministra alla Difesa Christine Lambrecht a margine di un incontro con i comandi militari alleati nella base aerea di Ramstein.

