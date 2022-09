Giorgia Meloni, il "pizzino" di Dombrovskis: cosa non deve fare al governo

15 settembre 2022 a

Valdis Dombrovskis lancia un chiaro messaggio a Giorgia Meloni: chi andrà a Palazzo Chigi sappia che il Pnrr non si può riscrivere. .Apportare piccoli aggiustamenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza è possibile solo se ci sono "circostanze oggettive", ma pensare di poterlo ridiscutere è pericoloso: c'è il rischio di perdere tempo e di conseguenza i fondi perché "le tempistiche di attuazione sono molto strette". In una intervista a La Stampa il vicepresidente della Commissione europea, responsabile dell'Economia, spiega che i margini per un intervento in questo senso sono estremamente limitati e che anche le tentazioni di uno scostamento di bilancio per rispondere al caro-energia andrebbero tenute a bada perché è necessario mantenere "un prudente equilibrio".

"Al momento", prosegue Dombrovskis, "ci aspettiamo che gli Stati membri si facciano avanti con una revisione dei loro piani nazionali di ripresa e resilienza in due diversi contesti. Il primo è basato sul fatto che ci sarà una riallocazione dell'ultima tranche di sussidi: di conseguenza, specialmente i Paesi che avranno fondi aggiuntivi dovranno aggiustare i rispettivi piani con ulteriori investimenti e riforme per ricevere le risorse addizionali. Il secondo è invece nel contesto del programma RepowerEu al fine di preparare i capitoli dedicati". Sulla revisione dei piani per motivi 'politici', visto che in Italia ci sono le elezioni e il nuovo governo potrebbe avere altre priorità, ribatte: "Il regolamento è chiaro su quelle che sono le basi per una revisione dei piani. E vale la pena far notare che le tempistiche di attuazione sono piuttosto strette. Quindi, anche da quel punto di vista, iniziare a ridiscutere tutto può far rallentare l'attuazione dei piani, con il conseguente rischio di non riuscire a utilizzare tutti i fondi".