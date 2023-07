Ue, Timmermans verso le dimissioni: un terremoto (e FdI esulta)

20 luglio 2023 a

a

a

Fuori il falco (verde): il vice presidente della Commissione europea, Frans Timmermans, lascerà Bruxelles per candidarsi alle elezioni anticipate in Olanda previste a novembre dopo le dimissioni del governo di Mark Rutte. Lo ha scritto oggi la stampa locale, con il politico che ha confermato che sarà capolista della lista congiunta laburisti-verdi. Un annuncio ufficiale è atteso in giornata e Timmermans, di fatto "silurato" sul suo Green deal, avrebbe già informato la presidente della Commissione Ursula Von der Leyen.

"Qualunque sia la scelta degli elettori, la candidatura di Frans Timmermans alle elezioni in Olanda è comunque una bella notizia per l'Europa, perché il commissario dovrà prendersi un congedo, speriamo lungo, come prescrive il codice di comportamento. Peraltro, le sue esternazioni erano già da tempo più consone a un candidato politico, che a un commissario europeo", scrive in un Tweet polemico e durissimo il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, esponente di Fratelli d'Italia, a conferma dei rapporti tesissimi tra il commissario e i partiti di centrodestra.

La Commissione europea è in contatto con il gabinetto del vicepresidente esecutivo Timmermans, spiega la portavoce dell'esecutivo Ue Arianna Podestà, nel corso della conferenza stampa giornaliera a Bruxelles, rispondendo alle domande sulla possibile candidatura del politico olandese. "Non c'è stato alcun annuncio da parte del vicepresidente Timmermans su questa questione, pertanto, ovviamente, non abbiamo nessun commento da fare", ha specificato Podesta'. "Se ciò dovesse accadere", ha aggiunto il portavoce dell'esecutivo Ue Balazs Ujvari, Timmermans dovrebbe prendere "un congedo" dal ruolo di commissario europeo. A questo riguardo, specifica il funzionario europeo, "il membro del collegio in questione" che "si impegna in un'attività di politica nazionale e che non è temporaneamente disponibile per le proprie attività presso la Commissione europea rimane formalmente commissario".