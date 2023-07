Timmermans, Salvini: "Non ci mancherai. E ora trattatelo come merita"

20 luglio 2023 a

La notizia ha un grande peso politico: Frans Timmermans lascia la Commissione europea per candidarsi alle elezioni politiche in Olanda, che si svolgeranno il prossimo 22 novembre. Timmermans guiderà il Partito laburista della sinistra ambientalista: a rivelarlo il De Volkskrant, dunque la conferma del diretto interessato. "Corro per un governo che tornerà a funzionare e di cui la gente può fidarsi".

Insomma, il falco "verde", l'uomo dietro al Green deal e alle decisioni ambientaliste della Ue che si stanno rivelando salasso e punizione per tutti i cittadini della comunità, se ne va da Bruxelles. Timmermans ha già informato la Commissione europea della sua decisione. Dietro il passo indietro anche il tentativo, fallito, nel 2019 di diventare presidente della stessa Commissione europea: si è dovuto "accontentare" della vicepresidenza e della delega al Green Deal.

"Dimissioni". Terremoto ai vertici Ue, chi sta per lasciare (e FdI esulta)

E tra chi non si dispiace, affatto, per l'addio di Timmermans, ecco Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega. Sui social, infatti, pubblica una foto del diretto interessato. A corredo il commento, tranchant: "Non ci mancherà. Quanti danni ha fatto questo signore, contiamo che gli elettori olandesi lo trattino come merita". Salvini insomma picchia durissimo. Così come picchia durissimo Adolfo Urso, di FdI: "Qualunque sia la scelta degli elettori, la candidatura di Frans Timmermans alle elezioni in Olanda è comunque una bella notizia per l'Europa, perchè il commissario dovrà prendersi un congedo, speriamo lungo, come prescrive il codice di comportamento. Peraltro, le sue esternazioni erano già da tempo più consone a un candidato politico, che a un commissario europeo", concludeva il meloniano.