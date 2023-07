Enrico Letta, "cacciato" in Italia ha un incarico in Europa: la Lega bombarda

22 luglio 2023 a

Trombato in Italia, dagli elettori e dal suo stesso partito. Eppure Enrico Letta conquista un'altra prestigiosa poltrona: l'ex premier e segretario dem, costretto alle dimissioni dopo la Caporetto delle elezioni politiche dello scorso settembre, stra-vinte da Giorgia Meloni, ha ricevuto l'incarico dal Consiglio dell'Unione europea di elaborare un rapporto sul futuro del mercato unico.

Ad affidarsi a Letta, che vanta solidissimi appoggi a Parigi che gode di grande reputazione tra i socialisti europei, la presidenza di turno spagnola del Consiglio europea (socialista, ça va sans dire). "Perdono le elezioni in Italia, fanno carriera in Europa. Dopo Di Maio, Letta. Evviva la Democrazia…", è il sarcastico messaggio pubblicato dal profilo Twitter della Lega, che fa riferimento anche alla contestata nomina dell'ex capo politico del Movimento 5 Stelle a rappresentante Ue nel Golfo persico.

La notizia della scelta di Letta è stata data dal quotidiano belga Le Soir, in un'intervista allo stesso Letta sulla "delicata missione" che gli è appena stata conferita. Il quotidiano sottolinea come, "in un momento di cambiamenti decisivi", sulla scia della Brexit e in vista di un altro possibile allargamento (all'Ucraina), il compito di dare una spinta alla competitività dell'Ue sia "fondamentale". Rispondendo alle domande del cronista, "sto cercando la formula magica per rilanciare il mercato unico europeo", ha detto infatti l'ex segretario Pd, oggi presidente dell'Institut Jacques Delors. Questa nuova missione vedrà Letta in prima linea con il ministro belga all'economia, il socialista Pierre-Yves Dermagne (Ps), nella stesura del rapporto che sarà pubblicato a marzo 2024, poco prima delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. Un frangente in cui, avverte Letta, "ci sarà il rischio che i paesi di dividano" e invece, "l'unità tra di noi è ciò che è importante, ciò che deve venire prima, molto più che marcare le nostre differenze".