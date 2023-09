Immigrazione, la Germania non si ferma: Berlino chiude le porte all'Italia

22 settembre 2023 a

a

a

Nuova retromarcia della Germania. Dopo aver annunciato il 13 settembre che non avrebbe preso migranti dall'Italia e dopo averci ripensato, ora il ministro dell'Interno tedesco Nancy Faeser ha dichiarato che l’Italia "non rispetta" il regolamento di Dublino sulle riammissioni dei migranti nei Paesi di primo arrivo e, "finché non lo farà", la Germania non accoglierà profughi arrivati nel Paese. Così, in un intervento all’emittente televisiva Zdf, la Faeser ha ribadito la motivazione con cui ha deciso di sospendere l’accoglienza in Germania dei profughi arrivati in Italia nel quadro del "Meccanismo volontario di solidarietà europeo".

"Regole di Dublino come le carrozze coi cavalli". Migranti, bordata di Mattarella all'Europa

Peccato che lo stesso presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto che "molti strumenti sono rudimentali e superati rispetto a fenomeni completamente nuovi. Anche per questo le regole di Dublino sono preistoria. L’accordo faceva riferimento a un altro mondo che non c’è più e a una logica fuori dalla realtà". E lo ha fatto mentre era a colloquio con il presidente della Repubblica federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier, con il quale il nostro capo dello Stato ha parlato di altre due "questioni primarie" come la crisi climatica e il mutamento energetico. Con lui - dopo la due giorni siciliana iniziata ieri a Siracusa - ancora una volta ha affermato di avere la "massima intesa". "Siamo a un livello di collaborazione e amicizia al massimo di intensità". Ma è tutta l’Europa che deve dialogare e decidere presto e insieme. "Serve da ognuno uno sforzo: nessuno ha la soluzione in tasca, nessuno ha da dettare indicazioni agli altri, ma insieme occorre cercarle e velocemente, prima che diventi impossibile governare il fenomeno".