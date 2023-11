Commissione Ue, l'eurofregatura: Meloni, tieni duro

11 novembre 2023 a

Il nuovo Patto di Stabilità allo studio a Bruxelles è una nuova condanna all'Italia. Per questo, spiega il direttore editoriale di Libero Daniele Capezzone, Palazzo Chigi ha l'obbligo morale e politico di tenere duro contro l'euro-fregatura in arrivo. "Un atteggiamento non remissivo e combattivo potrà solo giovarci, esattamente il contrario di quanto sostenuto da alcuni osservatori eurolirici".