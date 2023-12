Matteo Salvini, l'ultimo affondo: "Metsola, la donna dell'inciucio in Europa"

04 dicembre 2023 a

L'Europa al centro del dibattito interno alla maggioranza di governo. Dal palco di Free Europe, manifestazione organizzata dalla Lega, Matteo Salvini ha lanciato un chiaro messaggio agli alleati: "Sarebbe un errore fatale dividersi" proprio a Strasburgo al voto di giugno. "Sbaglia" insomma Antonio Tajani, numero uno di Forza Italia, a disdegnare il patto che unisce i leghisti ai tedeschi di Afd e a Marine Le Pen. Per il ministro dei Trasporti il centrodestra deve scegliere "tra l'inciucio con socialisti e sinistra e un governo di centrodestra".

Un appello arrivato forte e chiaro, la cui replica non ha tardato ad arrivare. A rompere il ghiaccio Raffaele Nevi. Il portavoce degli azzurri e vicepresidente dei deputati, in onda ad Agorà su Rai 3, ha frenato: "Io penso che sbagli Salvini ad andare appresso a personaggi che sono un po' particolari, se vogliamo usare un eufemismo. Direi di non personalizzare la questione. La questione è una questione politica. Noi non possiamo fare alleanze con chi la pensa diversamente da noi". E Maurizio Gasparri non è da meno: "Se la Lega dovesse decidere che deve uscire dall'Unione europea ce lo comunicherà e farà le scelte conseguenti ma non mi risulta...".

Eppure sull'Ue il segretario del Carroccio sembra essere irremovibile: "C’è chi ripropone l’inciucio con le sinistre, che ha portato l’Europa ai problemi di oggi, e chi pensa a un futuro di benessere fondato su lavoro, sicurezza e libertà, guidato dal centrodestra unito anche a Bruxelles. #FreeEurope", scrive su X il giorno dopo la kermesse con i sovranisti. A chi si riferisce è evidente. Poco dopo, infatti, rilancia una dichiarazione della presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, a favore di una "maggioranza europeista" in vista delle Europee.