Draghi? L'autogol di Repubblica per danneggiare la Meloni

Per colpire Giorgia Meloni a Repubblica la sparano grossa in prima pagina: Mario Draghi candidato alla presidenza della Commissione Ue per volere del presidente francese Emmanuel Macron. Risultato: smentita secca dell'ex premier e pure una nota piuttosto stizzita dell'Eliseo. Non una bella figura per il direttore Maurizio Molinari e soprattutto si tratta dell'ennesimo scivolone del gruppo Gedi, nota Daniele Capezzone su Libero, che finisce per danneggiare pure SuperMario.