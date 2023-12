L'Ue vuole sopravvivere? Ecco perché serve una nuova Bce

10 dicembre 2023 a

a

a

Le politiche restrittive della Bce hanno reso possibile un rallentamento dell'inflazione. Ma la cosa non sembra interessare ai mercati. Ne parla Gianclaudio Torlizzi su Libero: "Ai mercati tale dinamica non sembra interessare. Anzi, proprio il processo disinflazionistico in corso, unito al rallentamento dell’economia, hanno di fatto alimentato le aspettative di un taglio dei tassi di 100 punti base entro il mese di ottobre del prossimo anno".

Registrati gratuitamente qui e leggi l'articolo integrale di Gianclaudio Torlizzi