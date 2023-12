Europa, Israele e Ucraina, destino comune: l'errore che non possiamo fare

15 dicembre 2023 a

a

a

Lo mette in chiaro fin da subito, Daniele Capezzone: Israele e Ucraina, oggi, sono il destino comune dell'Europa e dell'Occidente. Abbandonarli significherebbe renderci più deboli e attaccabili. Da Bruxelles, per una volta, è arrivato un segnale forte su Kiev nell'Ue, nonostante il braccio di ferro con il premier ungherese Orban. Ora però comincia il secondo tempo della partita: non si deve mollare Tel Aviv.



