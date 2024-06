Europee 2024, dalle urne un avviso di sfratto per Scholz e Macron

10 giugno 2024 a

a

a

L’avviso di sfratto ai governi di Parigi e Berlino è stato consegnato dagli elettori in modo perentorio, al punto che – come vedremo – Emmanuel Macron in persona è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Fino al tardo pomeriggio di ieri, il raccontino della sinistra eurolirica era già pronto: si preparavano a dire che – sulla carta, cioè sulla base delle proiezioni di ieri sera spalmate su tutti e 27 i paesi dell’Unione – la somma dei probabili eurodeputati di Ppe (181 seggi: 1 in meno della passata legislatura), Pse (135: 19 in meno) e macronisti (82: 26 in meno), nonostante un notevole arretramento, poteva comunque configurare una maggioranza numericamente autosufficiente. E quindi, nelle redazioni progressiste, erano pronti titoli preconfezionati sulla “mancata spallata delle destre”, sui conservatori (71) e i sovranisti (62) messi ai margini, e via sognando. (...)