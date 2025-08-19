Microfono aperto: la clamorosa frase di Trump sussurrata a Macron

Un microfono acceso ha catturato una frase del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , sussurrata all'omologo francese Emmanuel Macron circa le intenzioni del leader russo Vladimir Putin di voler mettere fine alla guerra in Ucraina per andare incontro proprio alle richieste del presidente americano. "Penso voglia fare un accordo per me", ha detto Trump a Macron secondo quanto riferito dalla Cnn. "Penso che voglia fare un accordo per me, capisci? Per quanto possa sembrare folle", ha aggiunto Trump che ha parlato anche della sua volontà di organizzare un incontro trilaterale con Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Intanto su Telegram il presidente ucraino dopo gli incontri alla Casa Bianca con il presidente statunitense Donald Trump e i leader europei afferma: "A Washington ci sono stati dei colloqui importanti.... è stato fatto un passo importante, una dimostrazione di vera unità tra Europa e Stati Uniti". Il capo dello Stato ucraini ha ribadito che "le garanzie di sicurezza" sono "una questione fondamentale, come punto di partenza per porre fine alla guerra". "I leader sono venuti di persona per sostenere l'Ucraina e discutere di tutto ciò che ci avvicinerà a una pace reale, a un'architettura di sicurezza affidabile che proteggerà l'Ucraina e tutta l'Europa - ha commentato – Continuiamo a lavorare, a coordinare le nostre azioni con tutti gli alleati che desiderano porre fine alla guerra in modo dignitoso. Grazie a tutti coloro che ci aiutano".