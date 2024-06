Die Welt, la stampa tedesca incorona Meloni: "Uno dei due grandi vincitori"

10 giugno 2024 a

Il trionfo di Giorgia Meloni alle elezioni europee viene riconosciuto anche all'estero. La presidente del Consiglio italiana esce politicamente più forte dal voto. È questa l’opinione pressoché unanime della stampa estera, che sottolinea che Meloni è una dei pochi leader europei a uscire rafforzata dalle urne. Tanto che, come scrive il tedesco Die Welt, la nostra premier e il capogruppo del Partito Popolare Europeo (Ppe) Manfred Weber "sono i grandi vincitori" delle elezioni europee.

"Tra i capi di governo dei grandi Stati membri solo il primo ministro italiano Meloni è saldamente in sella e assertivo nel suo Paese", si legge. Anche se, sostiene il giornale tedesco, Meloni "appartiene al partito sbagliato per un vero ruolo di leadership in Europa. Tuttavia è lei una dei vincitori dopo le elezioni di Bruxelles. Il peso della Meloni nel Consiglio Europeo aumenterà e il suo partito potrà aumentare la sua influenza nel Parlamento Ue".

Inoltre, si scrive in un secondo articolo sempre su Die Welt, Giorgia Meloni può anche essere decisiva rispetto alla conferma di Ursula von der Leyen come presidente della Commissione europea. Secondo il quotidiano conservatore tedesco, infatti, la presidente in carica della Commissione Ue "si trova di fronte a un dilemma, alla luce dei rapporti numerici di maggioranza". Ovvero, "deve convincere i socialdemocratici, i verdi e i liberali a votarla senza perdere i voti dei conservatori. Oppure favorire la sua elezione con l’aiuto dei Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. E, così facendo, considerare i 'post fascisti' un normale partito conservatore".