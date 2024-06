Ue, Weber del Ppe avverte: "Hanno votato per un'Europa di centrodestra"

18 giugno 2024 a

I cittadini hanno votato per un'Europa di centrodestra e le nomine europee ne devono tenere conto. Manfred Weber, presidente del Partito popolare europeo uscito vincitore e rafforzato dalle ultime elezioni europee, fornisce una indicazione importante prima della riunione del gruppo del Ppe al Parlamento europeo di Bruxelles.

"Il punto di partenza del Consiglio è innanzitutto il messaggio di stabilità: vogliamo trovare un'intesa comune e faremo gli interessi dei cittadini. Ma voglio chiarire che tutti gli accordi sui candidati devono essere basati sul programma", ha detto. "I cittadini vogliono vedere un cambiamento, vogliono vedere un altro volto dell'Europa. E' un'Europa di centrodestra quella per cui hanno votato".

Macron e Scholz a picco? Cosa cambia per il centrodestra italiano a Strasburgo: verso la rivoluzione

Resta la grande incognita delle alleanze. "I liberali e i verdi sono i grandi sconfitti di queste elezioni. Per questo è chiaro che la direzione politica dei prossimi cinque anni è quella di un'Europa di centro-destra, e tutte le persone proposte per le cariche devono riflettere questo. Non c'è la possibilità di continuare come se nulla fosse. I cittadini ci hanno detto cosa dobbiamo fare e tutti devono rispettarlo".

Uno dei punti di partenza, però, è la conferma di Ursula Von der Leyen alla presidenza della Commissione Ue. "Sono lieto per l'esito dell'incontro del Consiglio Europeo" informale "di ieri, perché abbiamo l'intesa comune che Ursula von der Leyen non verrà messa in discussione - spiega sempre Weber -. C'è l'intesa sul fatto che ha fatto un grande lavoro negli ultimi cinque anni: la nostra candidata ha il sostegno del Consiglio. Sono grato per questo, è una cosa che dà già stabilità".

"Il metodo è sbagliato": Ursula? La fucilata di Giorgia Meloni: notte di fuoco a Bruxelles

"Abbiamo anche trovato un'intesa sui nomi ulteriori - continua -, i Socialisti hanno proposto Antonio Costa, i Liberali Kaja Kallas. E' un passo importante, perché ora abbiamo chiarezza da parte dei due partiti. Questa è una buona base per ulteriori negoziati nei prossimi giorni. Il punto di partenza è un messaggio di stabilità, che vogliamo trovare un'intesa e che produrremo risultati nell'interesse dei cittadini".