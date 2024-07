Il voto in Francia è un altro messaggio agli euro-mandarini di Bruxelles

01 luglio 2024 a

La supersintesi è fin troppo chiara: più Micron che Macron. Ma, per arrivare a questa conclusione, facciamo un passo indietro. Anche l’elettore, proprio come il postino del celebre romanzo di James Cain, bussa sempre due volte. L’8-9 giugno scorso, alle Europee, pur essendosi confermata nei 27 paesi una striminzita maggioranza numerica a favore dei tre partiti della vecchia maggioranza (popolari, socialisti, macronisti), i cittadini di Germania, Italia e Francia avevano comunque chiaramente indicato una sterzata a destra. In Italia, con un forte successo di Giorgia Meloni, mentre a Parigi e Berlino con i partiti di governo addirittura doppiati dalle principali forze di opposizione di centrodestra.