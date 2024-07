Susanna Ceccardi: "Perché al Parlamento Ue ho lo spray al peperoncino"

01 luglio 2024 a

Nel Parlamento europeo c'è qualche nuovo eletto "poco raccomandabile", meglio "rispolverare lo spray al peperoncino". E' quanto ha dichiarato in una nota l'Europarlamentare della Lega, Susanna Ceccardi, e la sua non sembra essere una semplice provocazione politica.

"Lieta che il mio costante e appassionato lavoro di 5 anni al Parlamento europeo in difesa degli interessi degli Italiani, della nostra sovranità e della nostra identità sia stato riconosciuto e premiato dai territori che rappresento - premette l'ex sindaca di Cecina ed ex candidata del centrodestra alle regionali in Toscana nel 2020 -. Adesso mi attendono altri 5 anni ancora più impegnativi, di dura opposizione a un'Europa che vuole continuare a danneggiare le nostre famiglie e le nostre imprese con norme anti-economiche e ideologiche".

"La fatica e il lavoro non mi hanno mai spaventato: sono pronta a questa nuova sfida, dando voce a oltre 34mila persone che mi hanno rinnovato la loro fiducia", ha aggiunto Ceccardi. "In questi giorni al Parlamento europeo ho già visto girare alcuni nuovi eletti e siccome tra loro c'è anche qualche personaggio poco raccomandabile, forse sarà bene rispolverare il mio spray al peperoncino per la difesa personale. Non si sa mai", ha concluso senza fare altri riferimenti.